Zum Hauptinhalt springen

Prozess am Landgericht München„Ich dachte, ich verlier’ mein Kind“

Lesezeit: 3 Min.

Auf einem Spielplatz in Haidhausen ist geschehen, was der Alptraum aller Eltern ist: Ein Mann griff ein damals dreijähriges Mädchen an und versuchte offenbar, das Kind zu vergewaltigen.
Auf einem Spielplatz in Haidhausen ist geschehen, was der Alptraum aller Eltern ist: Ein Mann griff ein damals dreijähriges Mädchen an und versuchte offenbar, das Kind zu vergewaltigen. (Foto: imago stock&people/Westend 61)

Auf einem Spielplatz in Haidhausen packt ein psychisch kranker Mann eine Dreijährige vor den Augen ihres Vaters, schleppt sie weg und wirft sich auf sie. Die Staatsanwaltschaft hält den Mann für „gefährlich“ und will ihn in einer geschlossenen Klinik untergebracht wissen.

Von Susi Wimmer

„Papa, passt Du auf mich auf“, fragt die vierjährige Elisa (Name geändert) bis heute, „dass mich kein Mann klaut“. Hörbar angefasst erzählt der Vater vor Gericht von den Worten seiner Tochter – und vom Alptraum aller Eltern: Ein Unbekannter rannte vergangenen Herbst auf einem Spielplatz in Haidhausen auf seine Tochter zu, packte das Kind, schleifte es weg, warf es auf den Boden und versuchte offenkundig, es zu vergewaltigen.

Zur SZ-Startseite

Sexuelle Belästigung
:Das Trauma in der Tiefgarage – und die Hetze danach

Liän ist passiert, was viele Frauen fürchten. Nachts, allein, von einem fremden Mann verfolgt. Die Münchner Musikerin veröffentlicht ein Video des Vorfalls – und erfährt neben Solidarität auch viele Anfeindungen.

SZ PlusVon Magalie Mohler

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Gutscheine:

Zur SZ-Startseite