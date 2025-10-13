Auf einem Spielplatz in Haidhausen packt ein psychisch kranker Mann eine Dreijährige vor den Augen ihres Vaters, schleppt sie weg und wirft sich auf sie. Die Staatsanwaltschaft hält den Mann für „gefährlich“ und will ihn in einer geschlossenen Klinik untergebracht wissen.

„Papa, passt Du auf mich auf“, fragt die vierjährige Elisa (Name geändert) bis heute, „dass mich kein Mann klaut“. Hörbar angefasst erzählt der Vater vor Gericht von den Worten seiner Tochter – und vom Alptraum aller Eltern: Ein Unbekannter rannte vergangenen Herbst auf einem Spielplatz in Haidhausen auf seine Tochter zu, packte das Kind, schleifte es weg, warf es auf den Boden und versuchte offenkundig, es zu vergewaltigen.