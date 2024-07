Dass dieser Spielplatz Geschichte geschrieben hat, das ist dem Sechsjährigen gerade ziemlich egal. Ihm geht es vielmehr darum, dass er hier schaukeln kann – was keine Selbstverständlichkeit ist. Denn für den Bub, der auf einen Rollstuhl angewiesen ist, ist eine gewöhnliche Brettschaukel eine immense Herausforderung. Doch hier auf dem öffentlichen Spielplatz hinter der Bayerischen Landesschule für Körperbehinderte in Harlaching gibt es neben den üblichen Schaukeln auch noch eine mit Rückenlehne und Gurt. In ihr sitzt der Sechsjährige und schwingt selig hin und her, angeschubst von seiner Betreuerin.

Und nicht nur an der Schaukelanlage ist dieser erste inklusive Spielplatz in Bayern auf Barrierefreiheit bedacht: Zusätzlich zur ebenerdigen gibt es eine hüfthohe Sandfläche mit Einbuchtungen für Rollstühle; aufs Klettergerüst führt neben Treppen auch eine Rampe; ein Leitsystem mit unterschiedlich harten Böden bietet Orientierungshilfe; und auf Kies oder Hackschnitzel als Untergrund wird zugunsten von Naturstein verzichtet.

So viel Inklusion ist auf Münchens Spielplätzen die Ausnahme – und genau das will die Stadtratsfraktion von Grünen/Rosa Liste ändern. Sie fordert in einem Antrag, dass das Ziel der Barrierefreiheit künftig bei allen neuen und zu sanierenden Spielplätzen berücksichtigt werden soll.

„Nicht jedes Spielgerät muss für jedes Kind geeignet sein“, sagt Stadträtin Sofie Langmeier. „Aber wichtig ist, dass es für alle etwas gibt. Und schön wäre auch mindestens ein Spielgerät, das gemeinsam genutzt werden kann – egal ob groß oder klein, mit Behinderung oder ohne.“ Aktuell gibt es fast 800 öffentliche Spielplätze in München; wie viele davon barrierefrei sind, ist unbekannt.

Im Vorjahr hat eine Studie der „Aktion Mensch“ ergeben, dass bayernweit fast 80 Prozent aller Spielplätze nicht so gestaltet sind, dass Kinder mit Behinderung sie nutzen können. „Ich denke, in dem Rahmen wird sich München auch bewegen“, sagt Grünen-Fraktionschef Sebastian Weisenburger. „Wir haben einige neue Spielplätze, die beispielhaft sind. Aber an vielen Orten gibt es noch einiges zu tun.“

Detailansicht öffnen Landschaftsarchitekt Lothar Köppel hat mehr als 100 inklusive Spielplätze deutschlandweit geplant. (Foto: Catherina Hess)

Auf den Spielplatz hinter der Landesschule trifft dies freilich nicht zu. Er sei 1985 als bayernweit erster barrierefrei angelegt worden, sagt Landschaftsarchitekt Lothar Köppel. „Damals bedeutete das noch: rollstuhlgerecht.“ Köppel ist ein Pionier in dem Bereich, mehr als 100 inklusive Spielplätze hat er deutschlandweit geplant. Dabei habe er stets drei Grundregeln beachtet: „Erstens, die Zugänglichkeit. Zweitens muss alles erreichbar sein. Und drittens braucht es eine gewisse Vielfalt.“ Das A und O, sagt Köppel, sei dabei die Planung. „Leider läuft es noch heute oft nach dem Prinzip: Ich habe eine grüne Wiese, werfe ein paar Geräte in die Luft, und wo sie landen, dort kommen sie auch hin.“

Um hier eine bessere Planung zu garantieren, fordern die Grünen in ihrem Antrag „eine barrierefreie Gesamtkonzeption der Spielplatzanlage, die alle Elemente einschließt und verbindet“. In einem ersten Schritt solle dies bei den zu sanierenden Spielplätzen im Westpark und im Arnulfpark umgesetzt werden.

Neben dem Vorstoß zur Inklusion hat die Fraktion noch zwei weitere Anträge eingereicht. Zum einen soll bei allen Spielplätzen, die gebaut oder saniert werden, das Thema Hitzeresilienz als verbindliche Anforderung bedacht werden, etwa in Form von Beschattung, Brunnen oder Wasserläufen. Zum anderen regen die Grünen ein Pilotprojekt in einer Wohnanlage mit einem gemeinsamen Spielplatz für Kitas und den dort ansässigen Familien an. „Bisher gibt es oft zwei kleine Spielplätze in einem Wohnblock“, sagt Fraktionschef Weisenburger. „Wir wollen jetzt testen, ob man stattdessen nicht lieber einen großen Spielplatz für alle baut.“