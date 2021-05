Die Münchner Kammerspiele nehmen den Spielbetrieb vor Publikum vorsichtig auf: Am Donnerstag, 20. Mai, wird es das Hörspiel "Unsichtbar" im Habibi Kiosk geben, am Freitag und Samstag die Produktion "Wir Schwarzen müssen zusammenhalten", die bislang gestreamt wurde, als Hybrid-Veranstaltung im Werkraum. Am Freitag, 28. Mai, folgen eine Videoinstallation und eine Kurz-Performance und am Mittwoch, 2. Juni, die Uraufführung "Who cares?". Der Vorverkauf startet an diesem Dienstag, 18. Mai.