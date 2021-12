Klassiker in lokalem Gewand: Viele Gesellschaftsspiele gibt es in speziellen Ausgaben, ausgelegt auf die bayerische Landeshauptstadt.

Von Barbara Hordych

Weihnachten, Ferien und häusliche Quarantäne haben eines gemeinsam: Es bleibt viel Zeit, die man mit Spielen verbringen kann. Es muss ja nicht gleich eine "Reise in die Ewigkeit" sein, die man antritt. Obwohl es das gleichnamige Brettspiel tatsächlich gibt, ersonnen im katholischen Münsterland um das Jahr 1900. Mit den Tugenden Demut, Friedfertigkeit und Nächstenliebe ging es voran, die Untugenden Stolz, Ungehorsam und Trägheit warfen einen wieder zurück. Über ein Münchner Frauenkloster gelangte das Originalspiel ins Diözesanmuseum Freising, das es neu aufgelegt hat. Auch wenn der strikte Mechanismus von Belohnung und Bestrafung auf dem Weg zum christlichen Heil aus heutiger Sicht kurios ist: Dass Pech im Spiel die Hölle bedeuten kann, hat das historische Exemplar mit den aktuellen Spielen gemeinsam.

Grundstücksimperium

Detailansicht öffnen Vermögen anhäufen und die Mitspieler in die Pleite treiben: Das können "Monopoly"-Begeisterte auch in der München - und in der Bayern-Edition des Spiels. (Foto: Winningmoves)

Mit Immobilien ein Vermögen anhäufen, Miete verlangen und die Mitspieler in die Pleite treiben - fast jeder hat das weltberühmte Gesellschaftsspiel Monopoly schon einmal gespielt. Seit mehr als 80 Jahren existiert die heutige Version des amerikanischen Spiels mit dem Raubtierkapitalismus (der Vorläufer "Das Hausbesitzer-Spiel" ist noch einige Jahrzehnte älter), in dem über Stunden um Schlossallee, Opernplatz und Co. gekämpft wird. Doch es macht noch mehr Spaß, statt in fiktiven Straßen einen Wettlauf in der eigenen Stadt zu veranstalten. In der Monopoly München Edition kann man beispielsweise die Maximilianstraße oder den Olympiapark kaufen und dort seine Häuser und Hotels errichten. Für alle, die lieber klotzen als kleckern, ist hingegen die Monopoly Bayern Edition genau das Richtige: Hier erwirbt man keine Straßen, sondern gleich ganze Städte, darunter Augsburg oder Garmisch-Partenkirchen. Für alle Fußballfans entfaltet das Brettspiel in seiner bereits vierten FC Bayern Edition einen ganz besonderen Reiz: Hier werden keine Häuser, sondern Stadien und Tribünen gebaut. Für spannende Spielzüge sorgen Auswärts- sowie Heimspielkarten.

Verbrecherjagd

Detailansicht öffnen Auf Verbrecherjagd zwischen Hofbräuhaus und Allianz Arena: Im Detektiv-Spiel "Cluedo" München wird der bekannteste Club-Besitzer der Stadt ermordet an der Isar aufgefunden. (Foto: Winningmoves)

Auf mehr als sieben Jahrzehnte kommt ein anderer Brettspiel-Klassiker, das Detektiv-Spiel "Cluedo". "Münchner Nachtclub-Betreiber tot! Die Polizei geht von einem Verbrechen aus und bittet die Öffentlichkeit um Hilfe", so heißt es in der Variante, die in der bayerischen Metropole spielt. Hier wird das Opfer nicht in einem Schloss (wie im Original) ermordet, sondern der bekannteste Club-Besitzer Münchens, Paul Birkenhofen, wird am Ufer der Isar tot aufgefunden. Die Polizei geht von einem Verbrechen aus und bittet die Öffentlichkeit um Hilfe - denn der Fundort ist nicht der Tatort. Wo in München wurde das Verbrechen begangen? Und mit welcher Tatwaffe? Und vor allem: Wer ist der Mörder? Bei der Verbrecherjagd zwischen Hofbräuhaus und Allianz-Arena gilt dieselbe Regel wie immer: Im Spiel sind alle Teilnehmenden Detektivkollegen, gleichzeitig sind aber auch alle Verdächtige. Das ist wohl auch der Grund, warum Cluedo für viele das Lieblingsspiel ihrer Kindheit ist, das sie auch im Erwachsenenalter noch gerne spielen.

Stadt-Puzzle

Detailansicht öffnen Den Stadtplan von München zusammenstecken: Danach kennt man sich in der bayerischen Metropole garantiert aus. (Foto: Extragoods)

Das macht sogar Puzzle-Muffeln Spaß: Den Stadtplan der liebgewonnenen Stadt zu puzzeln ist quasi ein virtueller Spaziergang durch Stadtteile und Straßen. Zwar ist das Puzzeln besonders für Zuagroaste (also Zugereiste) eine echte Herausforderung, aber wenn man mit dem City Puzzle München fertig ist, kennt man sich in der bayerischen Metropole garantiert aus. Schließlich ergeben die 500 Puzzle-Teile einen Stadtplan von 48 mal 36 Zentimeter. Und die Pappdose aus Recycling-Karton ist auch nach vollbrachtem Werk ein origineller Hingucker.

Wissens-Schmankerl

Detailansicht öffnen Wann Albert Einstein als Wiesnhilfskraft arbeitete oder wie viele "Pumuckl"-Folgen gedreht wurden, erfährt man in dem Wissensspiel Terra München. (Foto: Hutter Trade & Co. KG)

Haben Sie schon immer einmal wissen wollen, welche Mengen Kaffee bei Dallmayr geröstet werden oder wie viele Folgen von "Meister Eder und sein Pumuckl" gedreht wurden? Oder wussten Sie, wann Albert Einstein sich ein Zubrot als Wiesnhilfskraft verdiente, oder wann die erste Pferdetram in München fuhr und mit wie viel PS? Mit 300 Fragen aus Terra München erfahren auch München-Kenner viele interessante, witzige oder überraschende Fakten über ihre Heimatstadt. Keine Sorge: Das Spiel folgt einem Rate- und Schätzmodus, so dass nicht nur Bewohner, sondern auch Besucher eine gute Chance haben, zu punkten. Wie bei allen Quiz-Spielen besteht natürlich auch hier die Möglichkeit, dass im Laufe der Zeit die Antworten irgendwann bekannt sind. Bei 300 Fragen dauert das aber sicher eine ganze Weile. Und, mal ehrlich: Schließlich geht es ja auch darum, Wissen (nicht nur an Schulkinder) zu vermitteln.

Scrabble auf Bairisch

Detailansicht öffnen Den Sprachschatz im eigenen Dialekt heben, das können Bayern-Fans mit dieser Sonder-Edition von "Scrabble". (Foto: Mattel Games)

Wenn man sich vor Augen führt, dass der bairische Sprachraum weit über den Freistaat Bayern hinausreicht, ist die Relevanz der "Scrabble Dialekt-Edition Bairisch" schnell erklärt: Heute bildet das Bairische mit mehr als 13 Millionen Sprechern das größte zusammenhängende Dialektgebiet in Mitteleuropa. Der größere Teil der Bairisch-Sprecher lebt außerhalb Bayerns, mehrheitlich in Österreich und in Südtirol, aber auch Westböhmen gilt aus historischer Sicht als bairisch. Dieser Sprachschatz lässt sich spielerisch heben und fördern mit der Scrabble Dialekt-Edition Bairisch, bei der die Spieler horizontal oder vertikal Wörter legen und dabei einen bereits liegenden Buchstabenstein verwenden müssen. Einziges Manko: Auch wenn man die "Mass" Bier bairisch korrekt schreibt beziehungsweise legt, läuft man als "Zuagroaster" weiterhin Gefahr, sie fälschlich als "Maaaaaß" statt als "MaSSSSS" zu bestellen.

Die drei Spiele des Jahres 2021

Detailansicht öffnen Die Harmonie in dieser Stadt trügt: In dem kooperativen Suchspiel "Micro Macro - Crime City" gilt es Mordfälle auf einem riesigen Stadtplan im Wimmelbildstil aufzuklären. (Foto: Edition Spielwiese/Pegasus Spiele)

Fröhliche Cafébesucher, Kinder am Eisstand und eine trubelige Vernissage. Doch die Harmonie der Bewohner von Crime City entpuppt sich beim näheren Hinschauen als trügerisch. Tatsächlich gilt es für die Detektive im Spiel des Jahres aus Berlin "Micro Macro: Crime City", kooperativ 16 Kriminalfälle auf dem wuseligen und riesigen Stadtplan im Wimmelbildstil aufzuklären. Wer hatte ein Motiv, dem Skateboardfahrer ein Messer in den Rücken zu stoßen? Warum wurde der Bürgermeister vor seinem Tod mit einem großen Geldkoffer am Hafenufer gesichtet? Indizien und Spuren auf allen Zeitebenen sowie einige Karten geben Hinweise auf den Tathergang und ermöglichen eine Rekonstruktion, die fast ohne Text und mit nur minimalem Regelwerk auskommt. Zwar geht es in dem kooperativen Suchspiel um Eifersucht, Hinterlist und Neid, doch Johannes Sich hat diese Themen in humorvolle und putzig-detailverliebte Zeichnungen verpackt. Trotzdem ist das ungewöhnliche Spiel nicht unbedingt kindgerecht. Zum Ausprobieren empfiehlt sich hier der kostenlose Demo-Fall "Heiße Fritten".

Detailansicht öffnen Ab in die Steinzeit geht es mit dem Kennerspiel des Jahres, "Paleo". Dort gilt es, den Stamm mit Nahrung zu versorgen und Herausforderungen wie Wildtieren und giftigen Beeren zu trotzen. (Foto: Hans im Glück)

Das Leben in der Steinzeit muss hart gewesen sein. Hinter jedem Gebüsch mit leckeren Beeren konnte im Zweifel auch ein angriffslustiges Wildtier lauern. Ob die gefunden Beeren genießbar oder giftig waren, konnte wiederum über Leben und Tod entscheiden. In dem Spiel "Paleo" offenbart sich erst nach dem Umdrehen der entsprechenden Karten, was am gewählten Ort passiert. Nur eines steht fest: Wenn sich der Tag in "Paleo" zu Ende neigt, sollte der eigene Stamm mit Nahrung versorgt sein. Damit dies gelingt, braucht es passende Werkzeuge, die Hilfe der Mitspieler, und manchmal auch ein Quäntchen Glück. Eine Regelwerkerklärung zum Kennerspiel des Jahres von Peter Rustemeyer, erschienen beim Münchner Hersteller "Hans im Glück" gibt es auf Youtube. Dort findet man auch die Antwort auf die Frage, ob man seine Werkzeugplättchen mit den Mitspielern tauschen darf. Das dürfte auch schon die Steinzeitmenschen bewegt haben.

Detailansicht öffnen Eintauchen in die Welt der Domino-Drachen: "Dragomino" ist die Kinderversion des Familienspiels "Kingdomino", das 2017 zum Spiel des Jahres gewählt wurde. (Foto: Pegasus-Spiele)

Auf dieser Insel sind die Drachen los. Vorausgesetzt, man schafft es bei dem Kinderspiel des Jahres "Dragomino", die dominoartigen Plättchen so anzulegen, dass gleiche Landschaften aneinander liegen. Dann erhält man zur Belohnung ein Drachenei. Aber ist da überhaupt ein Babydrache drin? Oder ist es leer? Letzteres muss aber nicht schlimm sein, denn dafür darf man in der nächsten Runde als Erster einen neuen Dominostein nehmen. In dieser eigenständigen Kinderversion von Bruno Cathalas "Kingdomino", dem Spiel des Jahres 2017, helfen cleveres Anlegen und ruhiges Überlegen Drachenforschern ab fünf Jahren, viele Drachen und damit Punkte zu ergattern. Die Autoren Bruno Cathala, Marie Fort und Wilfried Fort haben dieses Geschwister-Spiel klug auf das Wesentliche reduziert, ohne dem Kingdomino-Universum untreu zu werden.