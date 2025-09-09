Zum Hauptinhalt springen

PolizeiEinbruch beim „Spieglwirt“ in Moosach

In den Moosacher „Spieglwirt“ wurde eingebrochen. 
In den Moosacher „Spieglwirt“ wurde eingebrochen.  (Foto: Robert Haas)

Der oder die Täter verschaffen sich Zugang zu dem bekannten Gasthaus. Es werden mehrere Tausend Euro entwendet.

In das bekannte Gasthaus „Spieglwirt“ in Moosach ist in der Nacht zum Montag eingebrochen worden. Nach Angaben der Polizei verschafften sich ein oder mehrere Täter zwischen Sonntag, 20 Uhr, und Montag, 7.45 Uhr, gewaltsam Zutritt zu der Gaststätte im Erdgeschoss. Dort durchsuchten sie ein Lager und ein Büro nach Diebesgut.

Danach gelangten sie in eine darüberliegende Wohnung. Sie erbeuteten Bargeld, Schmuck und hochwertige Uhren im Wert eines niedrigen fünfstelligen Betrags. Nun sucht die Polizei mögliche Zeugen: Wer hat im angegebenen Zeitraum in der Feldmochinger/Pelkovenstraße in Moosach Beobachtungen gemacht, die mit dem Vorfall in Zusammenhang stehen könnten?

