In das bekannte Gasthaus „Spieglwirt“ in Moosach ist in der Nacht zum Montag eingebrochen worden. Nach Angaben der Polizei verschafften sich ein oder mehrere Täter zwischen Sonntag, 20 Uhr, und Montag, 7.45 Uhr, gewaltsam Zutritt zu der Gaststätte im Erdgeschoss. Dort durchsuchten sie ein Lager und ein Büro nach Diebesgut.