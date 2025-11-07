Die U-Bahnstationen Messestadt West und Ost kann man durchaus verwechseln. Die Spiegelzelte Teatro und Hullis aber sollte man besser nicht durcheinander bringen. Denn wer möchte schon an einem festlich beleuchteten Eingang abgewiesen werden? Oder hektisch durch den herbstlichen Nebel von einem Ort zum anderen laufen müssen, vielleicht deshalb den Anfang der Show verpassen, die stimmgewaltige Conférencière Amy G im Teatro im Westen etwa, oder die Begrüßung von Hullis-Mitgründer Sven Pawlitschko im Osten? Deshalb aufgemerkt: München hat nun neben dem seit 2002 rund ums Jahr festinstallierten Teatro noch ein weiteres Zelt mit einer Dinner-Show – mit Artistik, Zauberei, Comedy und Musik. Und auch dieser neue Veranstaltungsort ist in Riem, unmittelbare Konkurrenz also.