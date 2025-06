Ein Betrunkener ist am Donnerstag spätabends in einen S-Bahn-Tunnel in München gelaufen und hat damit eine Sperrung der Stammstrecke ausgelöst. Zwar war der Tunnel nur für kurze Zeit gesperrt, doch die Einschränkungen im S-Bahn-Verkehr waren laut Bundespolizei erheblich: 27 Züge verspäteten sich insgesamt mehr als 380 Minuten, Züge wurden umgeleitet, einer fiel aus und weitere verkehrten nur zum Teil.