Der Münchner Norden ist dabei, zum illegalen Müllabladeplatz zu verkommen. Diesen Eindruck vermitteln zumindest Bewohnerinnen und Bewohner der Stadtviertel Hasenbergl und Harthof . „Da kommen Autos vorbei, halten an, stellen ihren Sperrmüll neben die Mülltonnen oder auf die Wiese, und dann fahren sie wieder weiter“, erzählt Elfriede Krojer, die im Harthof in der Kämpferstraße wohnt und auch schon Fahrer von Autos mit auswärtigen Kennzeichen beim Abladen beobachtet hat: „Es vergeht kaum eine Woche, wo kein Sperrmüll dasteht.“

Thomas Hartmann, der ebenfalls in dieser Gegend lebt, berichtet, dass auf dem Parkplatz der Bezirkssportanlage Am Harthof sogar Bauschutt abgeladen wurde: „Dann haben sie dort die Zufahrt verengt, jetzt liegt der Müll halt auf dem Rasen gegenüber.“ Annemarie Wagner, die an der Ingolstädter Straße wohnt, findet die Situation „extrem“. In ihrer Wohnanlage kämen die Leute nachts „und stellen dann Waschmaschinen und Autoreifen hin“.

Die Zeche für die Hinterlassenschaften der Ortsfremden zahlen die Menschen, die dort wohnen: über die Gebühren für die Müllabfuhr. Die gehören zu den Betriebskosten und können von Vermietern auf Mieterinnen und Mieter umgelegt werden. In den Wohnanlagen im Münchner Norden sind die Müllkosten wesentlich höher als in anderen Teilen der Stadt, in der Spitze fünfmal so hoch. Das hat eine Arbeitsgruppe der Partei „Die Linke“ errechnet.

Die Arbeitsgruppe gibt es seit knapp zwei Jahren. Am Anfang beschäftigte sie sich mit den Abrechnungen für Heizkosten, die im Zuge von Ukraine-Krieg und Energiekrise stark gestiegen waren und viele Menschen im traditionell einkommensschwachen Norden der Stadt in Bedrängnis brachten. Die Mitarbeiter der Linken halfen unter anderem bei Anträgen für Zuschüsse aus dem Wärmefonds der Stadt. „Aber wir haben schnell gemerkt, dass die Probleme dort vielschichtig sind und nicht nur die Heizkosten betreffen, sondern die Betriebskosten generell“, sagt Theo Glauch, Vorstandsmitglied im bayerischen Landesverband der Linken.

Der Kreisverband der Partei verfüge inzwischen über einen großen Fundus an Abrechnungen, so Glauch. Auf dieser Datenbasis habe man sich die Müllkosten angeschaut. Das Ergebnis: Die liegen im Hasenbergl und im Harthof flächendeckend um mindestens das Doppelte über dem Richtwert im städtischen Mietspiegel; der wird mit 2,50 Euro pro Quadratmeter Wohnfläche pro Jahr angegeben.

Betroffen sind alle großen Wohnungsgesellschaften, die in dieser Gegend Gebäude haben: private Anbieter wie die Dawonia oder WSB Bayern ebenso wie öffentliche Unternehmen wie die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA) oder die Münchner Wohnen. Bei der städtischen Gesellschaft stellten die Linken die höchsten Müllkosten fest: In zwei Wohnanlagen am nördlichen Stadtrand belaufen sie sich auf 12,54 und 13,32 Euro pro Quadratmeter und Jahr. „Eigentlich müssten da die Alarmglocken schrillen“, findet Glauch. Weil zudem Abrechnungen fehlerhaft seien, wirft er der städtischen Tochtergesellschaft Misswirtschaft vor.

Die Münchner Wohnen weist das „entschieden“ zurück. Die Darstellungen seien „verkürzt, irreführend und in weiten Teilen sachlich falsch“. Das Müllaufkommen sei „in einigen Quartieren extrem hoch“, schreibt das Unternehmen. Aus seiner Sicht gibt es dafür „klare, belegbare Gründe“, die seit Jahren bekannt seien: „falsche Mülltrennung, überfüllte Tonnen, illegale Beistellungen, mutwillige Zweckentfremdung“.

Jede zusätzliche Leerung verursache zusätzliche Kosten, „die, wie gesetzlich vorgeschrieben, über die Betriebskosten umgelegt werden“, so das Unternehmen. In mehreren Quartieren habe es deshalb schon Schulungen und Informationsveranstaltungen gegeben, mehrsprachige Plakate seien aufgehängt und Tonnen-Kennzeichnungen verbessert worden.

Um illegaler Müllentsorgung entgegenzuwirken, würden die Müllhäuschen im „regelmäßigen Turnus“ von Mitarbeitern der Münchner Wohnen abgeschlossen. In der Praxis zeige sich aber leider, so das Unternehmen, Müllhäuschen würden immer wieder durch Mieterinnen und Mieter offen stehen gelassen. Diese wiederum verweisen darauf, dass es an vielen Stellen gar keine Häuschen gibt, in denen Tonnen und Container vor dem Zugriff Fremder sicher wären. In etlichen Anlagen stehen sie einfach ungeschützt im Freien. Und selbst dort, wo es Müllhäuschen gibt, verfügen sie nicht immer auch über Türen, die man abschließen könnte.

Das Schild in der Wohnanlage an der Wintersteinstraße ist eindeutig, der Eingang zum Müllraum steht einladend offen. (Foto: Johannes Simon)

Drinnen zeigt sich: Auch Sperrmüll wurde hier deponiert. (Foto: Johannes Simon)

Unabhängig davon, wer in der Sache recht hat, dokumentiert die Stellungnahme eine deutliche Entfremdung zwischen der Münchner Wohnen und nicht wenigen Mieterinnen und Mietern in der Gegend. Im Schulmeisterton fährt das Unternehmen fort: „Auch Bio- und Papiertonnen verursachen dann Kosten, wenn sie falsch befüllt werden.“ Der Abfallwirtschaftsbetrieb München (AWM) müsse dann kostenpflichtig nachsortieren.

Dieses Argument will Christian Schwarzenberger, der mietenpolitische Sprecher der Münchner Linken, nicht gelten lassen. Als Gegenargument führt er beispielhaft Einzelnachweise für das Jahr 2023 eines Komplexes der Münchner Wohnen im Hasenbergl an: Ittlingerstraße 40 bis 78 und Dülferstraße 11 bis 15, insgesamt 300 Wohneinheiten. Die Gesamtkosten für die Müllbeseitigung betrugen für diese laut Abrechnung 192 540,84 Euro. Darin enthalten: zwei Rechnungen für falsch befüllte Biotonnen zu jeweils 17,65 Euro – insgesamt also 35,30 Euro.

Einen Disput gibt es auch über einen anderen möglichen Kostentreiber: die Menge der Abfallbehälter. Die Münchner Wohnen gibt an: Die Zahl der Mülltonnen und deren Leerungsfrequenz richte sich „nach dem real gemessenen Müllaufkommen“ und beides werde „regelmäßig“ in Abstimmung mit dem Abfallwirtschaftsbetrieb „angepasst“. Dem widersprechen Bewohner.

Wie viele Tonnen sind nötig? Auch bei dieser Frage gehen die Meinungen auseinander. Im Bild: eine Tonnenparade an der Dülferstrasse, die die Stadtteile Hasenbergl und Feldmoching verbindet. (Foto: Johannes Simon)

Dort, wo er wohne, stünden acht Container für Restmüll und vier für Papier – „die werden zum Teil gar nicht zum Leeren abgeholt“, sagt ein Bewohner. Seinen Namen will er nicht nennen, weil er den Unmut des Unternehmens fürchtet. Das wechselseitige Misstrauen reicht offenkundig tief.

Einig sind sich alle nur in einem: Der Sperrmüll ist ein Problem. „In einzelnen Liegenschaften, wie an der Wintersteinstraße und Fortnerstraße, entstehen bis zu 20 Prozent der Müllkosten allein durch illegal abgelagerten Sperrmüll – Kühlschränke, Autoreifen, Matratzen, Möbel“, räumt die Münchner Wohnen ein. Eine lückenlose Überwachung der Anlage, um dem Problem Herr zu werden, sei jedoch nicht möglich.

Die Entsorgung illegal deponierten Sperrmülls ist auch für andere Wohnungsunternehmen ein Faktor. „Die Kosten könnten deutlich gesenkt werden, wenn mehr Bewohner und Bewohnerinnen die allgemeinen Regeln einhalten würden“, teilt eine Sprecherin der Dawonia mit. Es bereite „viel Arbeit, diesem Problem entgegenzuwirken“ – durch Aufklärung und Appelle, „aber auch durch Angebote zur Veränderung des Entsorgungsverhaltens“.

Die Linken fordern von der Stadt München „ein Sperrmüllkonzept für prekäre Stadtviertel“. Auch solle sie die Entsorgung wieder in die öffentliche Hand nehmen und nicht teuren privaten Anbietern überlassen. In den nördlichen Stadtvierteln zahlt die Münchner Wohnen für die Abholung von Sperrmüll 75 Euro pro Kubikmeter. Die städtische Tochter AWM bietet die Abholung für 20 Euro pro Kubikmeter und eine Anfahrtspauschale von 50 Euro an.