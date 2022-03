Babynahrung, Hygieneartikel und einiges mehr können von diesem Sonntag an in der Kleinen Olympiahalle abgegeben werden.

Von Katharina Blum und Andrea Schlaier

Die Zahl der aus der Ukraine am Münchner Hauptbahnhof ankommenden Flüchtlinge steigt kontinuierlich. In den nächsten Tagen werden nach Angaben der Stadt wieder mehrere Tausend erwartet - doch aufgrund von Lieferengpässen können derzeit nicht alle notwendigen Artikel beschafft werden. Deshalb hat die Stadt jetzt einen Spendenaufruf gestartet.

Was die Stadt sucht:

Benötigt werden nach Angaben der Stadt folgende Artikel: Laken, Decken, Schlafsäcke, Kissen, Handtücher, Damenbinden, Tampons, Zahnbürsten, Zahnpasta, Duschgel, Shampoo, Deodorant, Desinfektionsspray und Händedesinfektion, Einmalhandschuhe, Babywindeln in allen Größen, Babynahrung und Babyflaschen, Schnuller sowie Tiernahrung.

Wo können die Spenden abgegeben werden:

Die aufgelisteten Sachspenden können vom heutigen Sonntag an bis auf weiteres täglich von 10 bis 17 Uhr in der Kleinen Olympiahalle im Olympiapark, Spiridon-Louis-Ring 21, abgegeben werden.

Wie die Engpässe entstanden sind:

Die Sprecherin der koordinierenden Stabstelle der Stadt spricht von "Engpässen durch das dynamische Ankunftsgeschehen" am Wochenende, sprich: In den Notunterkünften für die aus der Ukraine ankommenden Flüchtlinge mangelte es unter anderem erheblich an Hygieneartikeln, Windeln und Grundausstattung. Es habe Lieferengpässe gegeben, "die Lager sind leer".

Wer hilft schon mit:

Ein Hilferuf erging unter anderem an den Verein Heimatstern, der Hilfsprojekte in die Ukraine organisiert und einigermaßen verärgert war über die "Koordination der Stadt in der Sache", wie Tilman Haerdle von Heimatstern, berichtet: Sie hätten deshalb aus für die Ukraine bereits gepackten Transportern auf die Schnelle 30 Kisten mit Material wieder ausgeladen und in München angeliefert. Den gesamten Samstag seien sie die Discounter in Stadt und Landkreis nach Grundversorgungsartikeln abgefahren, standen dort dann aber oft vor leeren Regalen. "Freiwillige kaufen ja seit zwei Wochen wie die Weltmeister genau das ein. Wir versuchen die Situation jetzt so konstruktiv wie möglich zu regeln."

Wie geht es weiter:

An diesem Montag, kündigt die Sprecherin des Stabs der Stadt an, wird man sich mit den Hilfsorganisationen zusammensetzen, die Sachspenden sammeln, um "das gemeinsam zu koordinieren".