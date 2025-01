Die SPD kapert den Döner. Bisher war er die bevorzugte Schnellspeise des bayerischen Ministerpräsidenten, jetzt tut ein gewichtiger Sozialdemokrat seine Döner-Liebe wie der CSU-Chef in einem Instagram-Video kund. Um zu verhindern, dass eine Verpackungssteuer à la Tübingen nach München kommt, argumentiert Münchens SPD-Chef Christian Köning mit Söders Leibgericht, genauer: mit der Alufolie drum herum. Denn die könnte den Döner um 50 Cent verteuern, sollten in München dereinst Tübinger Verhältnisse herrschen. „Damit der Döner nicht mehr kostet, sondern weniger – SPD.“ So verleiben sich die Roten den Döner in den Wahlkampf ein.