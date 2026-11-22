Am Ende der Generaldebatte tritt Alexander Wuttke ans Mikrofon im weihnachtlich geschmückten Saal und bringt die sozialdemokratische Harmonie etwas ins Wanken. Er lobt zwar wie viele vorher auch das Vorgehen seiner Partei bei den schmerzhaften Einschnitten in das soziale Netz, die in der aktuellen Finanzkrise erfolgen. Doch dann stellt er die grundsätzlich Zukunftsfrage, auf die seine Münchner SPD gerade eine Antwort sucht: „Für wen machen wir Politik?“

Offiziell geht es bei diesem Stadt-Parteitag im Wirtshaus am Bavaria-Park gleich oberhalb der Theresienwiese um die Finanzen, doch immer wieder bricht mehr oder weniger offen die Unsicherheit durch, wie es nach der Zäsur bei der Stichwahl im März weitergehen soll. Seit 1948 hat die SPD in München den Oberbürgermeister gestellt, mit nur einer Pause von sechs Jahren zwischen 1978 und 1984. Ihr über Generationen gewachsenes Politikverständnis ist darauf aufgebaut, dass sie den Mann an der Stadtspitze stellt.

Doch das ist seit der Niederlage von Dieter Reiter gegen Dominik Krause (Grüne) vorbei. Die Position als stärkste Fraktion im Stadtrat hat die SPD schon 2014 verloren. Für den Stadtverband beginnt eine völlig neue Zeit, in der er vor allem eines herausfinden muss: Wer will die SPD in München künftig sein? Und vor allem: Wer soll sie wählen?

Über Jahrzehnte habe für die SPD gegolten: „Wir haben die ganze Stadt im Blick.“ Die Menschen seien mit ihren Sorgen oder Anliegen eben immer zum OB und seiner Partei gekommen, so beschreibt der Stadtvorsitzende Christian Köning am Tag nach dem Parteitag am Telefon das Gefühl der jahrzehntelangen Oberbürgermeister-Partei. Nun müsse diese ein neues Selbstverständnis und eine neue Identität aufbauen. „Die SPD muss herausarbeiten, was sie durchsetzen konnte.“

Im besten Fall soll die Politik nach der Stimmungslage auf dem Parteitag so aussehen wie die Weihnachtsdeko im Saal. Über dem vielen Alltags-Grün der von der Decke hängenden Kränze sorgen knallrote Kugeln für Glitzer-Effekte. Von Leuchtturm-Projekten ist zu hören, sehr viel auch vom Willen, zu gestalten. Doch das ist, wie die Finanzkrise als Thema des Parteitags verdeutlicht, extrem schwierig, wenn das nötige Geld fehlt.

Deshalb muss als gelungenes Beispiel für den Gestaltungswillen das Sparpaket für das sozialen Netz herhalten, das die SPD mit den Koalitionspartnern von den Grünen und der FDP ausgearbeitet hat. Gewürdigt wird vor allem, dass die reduzierten Ausgaben von 41 Millionen Euro nicht mit der Rasenmäher-Methode wegrasiert worden sind, sondern dass sehr genau und strukturiert überlegt worden sei, auf was man zur Not verzichten könne. Es gibt, was in der SPD keinesfalls selbstverständlich ist, auf dem Parteitag keine Kritik daran. Der Landtagsabgeordnete Florian von Brunn, zugleich Vorsitzender der Arbeiterwohlfahrt in München, setzt mit seiner Einschätzung den Ton. „Ein vernünftiger, guter Prozess.“

Stadtkämmerer Christoph Frey (links) und Finanzstaatssekretär Michael Schrodi beim Parteitag der Münchner SPD. Foto: Robert Haas

Probleme gemeinsam im Hintergrund lösen, mit eigenen Schwerpunkten glänzen. Eine solche Strategie deuten mehrere Redner für die neue Rolle der SPD in der Stadtregierung an. Wie sich die Partei den Weg dorthin vorstellt, lässt sich an der Wahl der Referate ablesen, die sie führt und für die Bürgermeisterin Verena Dietl als Gesicht der SPD an der Stadtspitze die Verantwortung trägt. Eine starke Wirtschaft soll als Basis für die Kernanliegen der Sozialpolitik und der Bildungsgerechtigkeit dienen. Und die Kämmerei soll dafür sorgen, dass das nötige Geld dafür vorhanden ist.

Dafür hat der Parteitag finanzpolitische Forderungen verabschiedet, die vor allem auch an den Bund und den Freistaat gehen. Sehr reiche Menschen müssten über Erbschaftssteuer und Vermögenssteuer mehr für das Allgemeinwohl beitragen. Dazu sollen ein Nothilfeprogramm für kommunale Krankenhäuser, ein höherer Anteil an der Einkommenssteuer, ein schärferes Vorgehen gegen Gewerbesteueroasen und eine Reform bei den Kosten in der Pflege Städte und Gemeinden finanziell entlasten.

In der Stadt will die SPD laut ihrem Vorsitzenden Köning dafür sorgen, dass Handwerk, kleine Unternehmen und produzierendes Gewerbe durch eine Transformations-Agentur unterstützt werden, und dass nicht nur „Milliarden für Verkehrs-Neubauprojekte wie die U9“ ausgegeben werden, sondern auch ein „deutlich dreistelliger Millionenbeitrag für den Wohnungsbau“.

Ein erster Eindruck, wer die Münchner SPD künftig sein oder auch bleiben will, lässt sich daraus ableiten. Parallel läuft in der Partei weiter der Prozess „SPD München 2035“, der im Sommer mit einer Umfrage und im Herbst mit Regionalkonferenzen gestartet ist. Im Frühjahr 2027 wird der Parteirat intern festlegen, wie und vor allem für wen die SPD künftig Politik gestalten will. Im besten Fall erfahren dann auch Mitglieder wie Alexander Wuttke, wer die SPD künftig warum wählen soll.