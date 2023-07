Von Joachim Mölter

Es hatte den Eindruck, als fehlte nicht mehr viel, und das Publikum würde gleich noch "Zugabe! Zugabe!!" fordern nach Florian von Brunns Rede beim Parteitag der Münchner SPD am Montagabend. Der Spitzenkandidat der bayerischen SPD für die Landtagswahl im Oktober hatte ein Plädoyer gehalten für ein bezahlbares Bayern, insbesondere bezahlbare Wohnungen und Energien, und er hatte dabei launig den Ministerpräsidenten Markus Söder (CSU) attackiert. Der volkswirtschaftliche Schaden, den dieser angerichtet habe mit dem Verkauf der freistaatlichen Wohnbaugesellschaft GBW vor zehn Jahren, sei doppelt so hoch wie das eine Viertelmilliarde Euro teure Maut-Desaster des CSU-Verkehrsministers Andreas Scheuer, rechnete Brunn genüsslich vor. Und Söders Ankündigung einer Windradoffensive beschere dem Freistaat vermutlich vor allem "heiße Luft", lästerte er weiter, zur Erheiterung der Delegierten.

Dass die es bei langanhaltendem Beifall beließen, war wohl der Einsicht geschuldet, dass die Tagesordnung noch lang war, es im Festsaal des Kolpinghauses immer wärmer wurde und keiner den Parteitag länger hinausziehen wollte als unbedingt nötig. Und vor allem, dass das Thema des Abends ein ganz anderes war als Wohnen, Klima und Energie. "Wir können Bildung - von München für Bayerns Bildungspolitik lernen", lautete das Motto des Leitantrags, der diskutiert und verabschiedet wurde. Gerichtet war er nicht nur, aber vor allem an die SPD-Abgeordneten auf Landesebene. Voraussetzung für die Umsetzung der angestrebten Bildungsgerechtigkeit ist natürlich, dass die Sozialdemokraten "möglichst nah an eine Regierungsbeteiligung kommen", wie Münchens SPD-Chef Christian Köning das Ziel für die Landtagswahl optimistisch formulierte.

In ihrer Grundsatzrede hob Münchens Dritte Bürgermeisterin Verena Dietl die Erfolge der kommunalen Schulpolitik hervor. "Wir haben die richtigen Konzepte", sagte sie und verwies auf Lernhaus-Idee und kooperative Ganztagesschulen, auf kostenlose Bildungsangebote "von der Kita bis zum Meister", auf Gemeinschaftsschulen als Alternative zum herkömmlichen dreigliedrigen Schulsystem. "Wir könnten mehr", resümierte Dietl, "aber der Freistaat lässt uns nicht." Dass die Stadt vom Staat in vielen Dingen blockiert werde, sei "eine Riesen-Sauerei".

Das sah auch Lena Odell so, ihres Zeichens Stadträtin und stellvertretende Vorsitzende der München-SPD. "Die Ideen haben wir", sagte sie, als sie den Leitantrag in die Debatte einbrachte: "Es könnte so schön sein in München, wenn uns der Freistaat nur machen lassen würde." Aber der zementiere mit seiner Bildungspolitik nur die "tiefen Gräben, die sich durch die Gesellschaft ziehen", monierte sie. Die Stadt als sogenannter Sachaufwandsträger baue "geile Schulen", also modernste Gebäude, und der für die Lehrpläne zuständige Freistaat fülle sie mit alten Inhalten - quasi dem "bayerischen Bildungsantiquariat", von dem Martin Schmid in seinem Grußwort gesprochen hatte, der Vorsitzende des Münchner Lehrer- und Lehrerinnenverbandes (MLLV). "Es wird Zeit, dass der Kreidestaub verfliegt und wir ins 21. Jahrhundert kommen", forderte Lena Odell. Ihr Wunsch in Sachen Bildungspolitik: "Mehr München wagen für alle im Freistaat."

Anschließend debattierten die Delegierten noch über diverse Änderungsanträge, einen Nebensatz da und eine Ergänzung dort. Und nach dreieinhalb Stunden, einer Zugabe von 45 Minuten zum ursprünglichen Zeitrahmen, war der Parteitag dann zu Ende. Der Landtagswahlkampf kann jetzt auch für die SPD beginnen.