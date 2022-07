Münchner SPD will Mietspiegel einfrieren

Forderung an Bundesregierung

Wohnhaus mit Fassadengemälde an der Fürstenrieder Straße in München Laim.

Im nächsten Jahr stünde in München eine Aktualisierung des Mietspiegels an. Um das zu verhindern, wendet sich die Fraktion gemeinsam mit Oberbürgermeister Dieter Reiter nun an die Bundesregierung.