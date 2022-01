Der 33-Jährige hat sich bei der Wahl gegen einen Konkurrenten durchgesetzt. Er löst Claudia Tausend an der Spitze der Partei ab.

Die SPD München hat einen neuen Vorsitzenden: Der Stadtrat und ehemalige Vorsitzende der Jusos München, Christian Köning (33), wurde am Samstagnachmittag auf dem digitalen Jahresparteitag zum neuen Vorsitzenden gewählt, wie die Partei mitteilte. Köning engagiere sich seit 2005 in der Münchner SPD. 2020 zog er in den Münchner Stadtrat ein und ist dort Mitglied des Fraktionsvorstands sowie finanzpolitischer Sprecher.

Der 33-Jährige löst damit die Bundestagsabgeordnete und langjährige Vorsitzende Claudia Tausend ab. Tausend (57) trat nach sieben Jahren an der Spitze nicht zur Wiederwahl an und erklärte, sich stärker auf ihre Arbeit als Bundestagsabgeordnete konzentrieren zu wollen.

Köning hat sich bei der Wahl auf dem Online-Parteitag gegen Christian Vorländer durchgesetzt. Der 48-Jährige ist seit der Kommunalwahl Vize-Fraktionschef der SPD im Münchner Rathaus und hatte sich auch um den Parteivorsitz bemüht. Dieses Amt haben die Delegierten nun dem 33-jährigen Köning zugesprochen, er wird außerdem Mitglied des Stadtrats bleiben.