Nach dem Verlust des Oberbürgermeisteramts ringt die Partei um einen neuen Kurs – und um eine Antwort auf die Frage, ob sie ihre Politik ändern will oder nur ihre Kommunikation.

Die SPD wird von der Bühne getragen, dabei ist die Veranstaltung noch in vollem Gange. Der neue Stadtvorstand ist gewählt; Christian Köning, der bisherige Vorsitzende, ist auch der künftige Vorsitzende. Und nun transportieren also ein paar Leute die rote Wand mit dem Parteilogo fort, vor der die Rednerinnen und Redner bisher gesprochen haben. Die Stufen runter von der Bühne, raus aus dem Saal – und weg ist sie, die SPD.