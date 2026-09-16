„Eine kostenlose natürliche Klimaanlage für die Stadt“ – so hat die Grünen-Politikerin Mona Fuchs die Kaltluftschneise, die von Süden her durch das Hachinger Tal bis weit nach München hineinführt, vor drei Jahren gewürdigt. Damals bezog sich die Fraktionschefin Fuchs, die inzwischen Zweite Bürgermeisterin ist, auf ein Gutachten. Dieses strich unter anderem heraus, wie wichtig es fürs Stadtklima sei, das Hachinger Tal von größerer Bebauung freizuhalten. Es ging damals auch um ein Gewerbegebiet namens „Zukunftspark“, das die Gemeinde Neubiberg in jenem Hachinger Tal direkt südlich der Stadtgrenze plant – gegen den Widerstand der Stadt München.