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MeinungPläne der neuen München-RegierungDie Kita-Sparmaßnahmen dürften erst der Anfang sein

Kommentar von Heiner Effern

Lesezeit: 2 Min.

Für einen Krippen-Platz in München müssen Eltern bald deutlich tiefer in die Tasche greifen.
Für einen Krippen-Platz in München müssen Eltern bald deutlich tiefer in die Tasche greifen. Peter Kneffel/dpa

Dass es ausgerechnet Familien mit kleinen Kindern zuerst trifft, wenn es um Sparpläne der neuen Mango-Koalition geht, dürfte manche überraschen. Sicher ist aber: Das wird nicht der einzige schmerzhafte Einschnitt bleiben.

Für Familien mit Kindern in Krippen, Kindergärten oder Horten wird es hart, für manche vielleicht sogar richtig bitter. Sie bekommen wohl nach einem Jahr Schonfrist von September 2027 an, direkt zu spüren, was es bedeutet, wenn auch dem lange sehr reichen München drastisch das Geld ausgeht. Der kostenlose Kindergarten dürfte wegfallen, Krippen und Hort sollen bei den Gebühren deutlich anziehen und sogar das ohnehin nicht ganz günstige Essen wird teuer.

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