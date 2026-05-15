Für Familien mit Kindern in Krippen, Kindergärten oder Horten wird es hart, für manche vielleicht sogar richtig bitter. Sie bekommen wohl nach einem Jahr Schonfrist von September 2027 an, direkt zu spüren, was es bedeutet, wenn auch dem lange sehr reichen München drastisch das Geld ausgeht. Der kostenlose Kindergarten dürfte wegfallen, Krippen und Hort sollen bei den Gebühren deutlich anziehen und sogar das ohnehin nicht ganz günstige Essen wird teuer.