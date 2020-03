Manchmal bringt die Gastronomie ja Geschichten hervor, die möchte man nicht für möglich halten. Dass einer zum Beispiel als einsamer Wolf einen Stern in der Gourmet-Bibel Michelin erkocht - das hält man für unmöglich. Zu hoch sind die Ansprüche der Tester. Da braucht es normalerweise eine ganze Küchenbrigade und noch ein paar Leute im Service, die ihr Handwerk so ziemlich perfekt beherrschen, sonst geht das nicht. Geht aber doch. Der einsame Wolf heißt in diesem Fall Jürgen Wolfsgruber und steht im Restaurant Sparkling Bistro in der Münchner Amalienpassage, dritter Innenhof rechts, am Herd.

Aber nicht nur am Herd, das ist nur ein Clou an der Sache. Der 33-Jährige ist auch der Gastgeber und der Sommelier. Gut, seit zweieinhalb Jahren hat er auch Hilfe in der Küche. Aber das war es dann in der Regel schon. Und damit hat er jetzt gerade seinen ersten Stern errungen. Die große Galaveranstaltung am Dienstagabend in Hamburg fiel zwar coronabedingt aus, aber der Stern bleibt ihm natürlich. Und hier stimmt es nun einmal wirklich, dass der Stern dem Koch verliehen wird, und nicht dem Restaurant und damit einem ganzen Team, wie es die Statuten des Michelin eigentlich vorsehen.

Nun ist es an und für sich noch kein Grund für eine besondere Auszeichnung, wenn einer fast alles alleine macht. Er muss es dann schon auch noch in auffallender Weise besonders gut machen. Bei Wolfsgruber bedeutet das: Er macht auf der Grundlage klassischer Haute Cuisine vieles komplett anders als andere und legt großen Wert auf ein hervorragendes, oft auch außergewöhnliches Produkt, das er in den Mittelpunkt eines Gerichts stellt und mit ein paar weiteren Zutaten gewissermaßen umspielt. Unter Verzicht auf den ganzen Chichi mit Schäumchen und Gelees, die in der Fine-Dining-Küche gern einmal zum Einsatz kommen. Zugleich aber auch mit großem Gespür für Nachhaltigkeit.

Der vorletzte Gang im aktuellen Menü heißt zum Beispiel: "Nierenzapfen vom Murbodner Rind / Gänseleber / Artischocke / Maulbeere" und besteht aus einem gemeinhin unterschätztem Stück Rindfleisch aus dem Bauchbereich des Tieres, oft auch "Onglet" oder "Hanging Tender" genannt, und das Murbodner Rind ist eine besondere Rasse aus der Steiermark und Niederösterreich. Auch die Leber ist etwas Besonderes. "Ich nehme keine Gänsestopfleber", sagt Wolfsgruber, "das ist eine normale frische Gänseleber, die wird einfach mit Gänseschmalz aufgezogen und schmeckt eins zu eins wie eine Stopfleber, schaut auch so aus, ist nur ein bisschen dunkler."

Mit solchen Details von Gerichten kann er sich lange beschäftigen und sie bis zur Perfektion treiben. Was man besonders bei den Saucen merkt - die, ohnehin eine der Königsdisziplinen der gehobenen Küche, sind bei ihm fast immer ein Highlight. Da nimmt man es ihm dann auch nicht krumm, wenn sich das "Dreierlei vom Lamm" als Kombination von Hirn, Hoden und Bries entpuppt. "Das kann man den Leuten nur so verkaufen", sagt er, "anders würden sie es nicht einmal probieren. Und das wäre doch schad'."

Stimmt. Wobei jetzt nicht der Eindruck entstehen sollte, dass Wolfsgruber nur abgefahrene Außenseiterstücke auf den Teller bringt. Gewiss nicht. Die klassische Forelle oder den Steinbutt gibt es natürlich genauso. Nur eben ein kleines bisschen anders behandelt, als man es so kennt.

Geboren und aufgewachsen ist der gebürtige Österreicher in Gmunden im Salzkammergut. Mit zwei, drei Jahren, so geht die Sage in der Familie, habe er schon alle terrorisiert, indem er mit Kochlöffeln auf die häuslichen Kochtöpfe eindrosch. Und im Fasching ging er schon als Koch. Das war eigentlich die einzige Beziehung, die er zum Kochen hatte. Aber daran erinnerte sich der Lebensgefährte seiner Tante, als Jürgen Wolfsgruber 15 war und eigentlich nach der Volksschule auf die Fachschule für Elektronische Datenverarbeitung gehen wollte.

Die Tante und ihr Freund nahmen ihn 2002 eines Tages mit zum Schlosshotel Mondsee, wo der damals sehr bekannte österreichische Haubenkoch - eine Art Pendant zum hierzulande üblicheren Begriff "Sternekoch" - Jürgen Grabner das Regiment führte und luden ihn zum Essen ein. Das gefiel Jürgen Wolfsgruber, und als Grabner ihm ein zweitägiges Praktikum anbot, war er bereits genügend angefixt. Im Praktikum musste er zwar nur vier Kisten Lauch kleinschnippeln, aber am Ende bot ihm Grabner einen Lehrvertrag an: "Da traute ich mich schon gar nicht mehr, nein sagen."