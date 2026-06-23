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Wohnungslose FamilienMünchen muss Millionen sparen – bekommen diese Kinder das zu spüren?

Lesezeit: 6 Min.

Mehr Farbe: Kinder, die in einer Unterkunft für wohnungslose Familien wohnen, haben weniger Möglichkeiten als andere. Die Diakonie bietet Hausaufgabenbetreuung und ein Mal die Woche gemeinsames Experimentieren an.
Mehr Farbe: Kinder, die in einer Unterkunft für wohnungslose Familien wohnen, haben weniger Möglichkeiten als andere. Die Diakonie bietet Hausaufgabenbetreuung und ein Mal die Woche gemeinsames Experimentieren an. Robert Haas

Kinder von wohnungslosen Familien erhalten Unterstützung von speziellen Erziehern. Wegen des angespannten städtischen Haushalts steht dieses Angebot auf der Kippe. Soll man wirklich bei denen sparen, die ohnehin schon abgehängt sind?

Von Kathrin Aldenhoff

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Am Stadtrand von München steht ein Haus, da teilen sich siebenköpfige Familien ein Zimmer und mit dem Rest der Etage eine Küche. In diesem Haus verbringen manche ihre Kindheit. Familien leben seit vielen Jahren hier, weil die Eltern zwar arbeiten in dieser Stadt, aber kein Zuhause finden. Manche sind mit einem Koffer gekommen, andere in Flip-Flops, als der Sommer längst vorbei war. 67 Kinder leben dort im April mit ihren Eltern, in 30 Zimmern.

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