Kinder von wohnungslosen Familien erhalten Unterstützung von speziellen Erziehern. Wegen des angespannten städtischen Haushalts steht dieses Angebot auf der Kippe. Soll man wirklich bei denen sparen, die ohnehin schon abgehängt sind?

Am Stadtrand von München steht ein Haus, da teilen sich siebenköpfige Familien ein Zimmer und mit dem Rest der Etage eine Küche. In diesem Haus verbringen manche ihre Kindheit. Familien leben seit vielen Jahren hier, weil die Eltern zwar arbeiten in dieser Stadt, aber kein Zuhause finden. Manche sind mit einem Koffer gekommen, andere in Flip-Flops, als der Sommer längst vorbei war. 67 Kinder leben dort im April mit ihren Eltern, in 30 Zimmern.