In München scheinen immer mehr Kioske zu öffnen, in denen Kunden bis in die Nacht Getränke, Lebensmittel und manchmal auch Drogerieartikeln bekommen. Funktioniert das?

Von Sarah Maderer

Arshad Bibo sitzt an einem verregneten Dienstagabend allein in seinem „Haidhauser Späti“ am Bordeauxplatz und verschafft sich einen Überblick über die neueste Getränkelieferung. Nur die Musik aus dem laut aufgedrehten Fernseher an der Wand leistet ihm Gesellschaft. Die Zahl der Kunden, die innerhalb einer Stunde vorbeikommen, kann man an einer Hand abzählen. Das sei aber für dieses Wetter normal, meint Bibo, der diesen sowie einen zweiten Kiosk an der Münchner Freiheit erst vergangenen Sommer eröffnet hat.