Zwei Nachrichten aus der Welt der Getränke haben in dieser Woche die Stadt erschüttert. Die kurioseste kommt aus dem Univiertel, wo an Kiosken rund um die Schellingstraße nach 22 Uhr künftig kein Bier mehr verkauft werden darf, weil es Anwohnerinnen und Anwohnern auf der Straße zu laut ist. In der Weltstadt des Bieres gilt nun: Bier zum Frühstück? Passt hervorragend. Bier zu Mittag? Prost! Bier vor vier? Aber sicher. Bier den ganzen Tag über in rauen Mengen in einem Zelt mit Tausenden anderen? Tradition und Identität.
Lesezeit: 2 Min.
München gilt als Weltstadt des Bieres, aber an manchem Kiosk kann man es nach 22 Uhr nicht mehr kaufen. Ein Etikettenschwindel der übelsten Sorte könnte helfen.
Glosse von Anna Hoben
