Tausende Münchnerinnen und Münchner warten auf eine Sozialwohnung, einige von ihnen werden vermutlich nie eine bekommen, obwohl sie einen Anspruch darauf hätten. Und der Bau neuer Sozialwohnungen in München stockt – im Jahr 2024 sind weniger sogenannte EOF-Wohnungen in München bewilligt worden als noch 2023: nämlich 284 statt wie zuvor 500.

Die Stadtratsfraktion der Grünen warf der bayerischen Staatsregierung am Dienstag in einer Pressemitteilung vor, beim sozialen Wohnungsbau dramatisch zu versagen – besonders in München. „Das trifft vor allem diejenigen hart, die wenig Geld haben und diese Stadt mit ihrer Arbeit täglich am Laufen halten“, sagt Sibylle Stöhr, stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Grünen. Im vergangenen Jahr habe der Freistaat für den sozialen Wohnungsbau in München deutlich weniger Fördermittel zur Verfügung gestellt – obwohl der Freistaat dazu verfassungsrechtlich verpflichtet sei.

Das Münchner Planungsreferat hatte den Rückgang der Fördermittel vom Freistaat Mitte März für den sozialen Wohnungsbau beziffert: von 100 bis 120 Millionen Euro pro Jahr auf etwa 60 Millionen für das Jahr 2024 und derzeit nur noch 25 Millionen Euro für 2025.

Im Jahr 2023 waren beim bayerischen Bauministerium 15 Anträge aus München auf Fördergelder für den Bau von Sozialwohnungen eingegangen; alle wurden genehmigt, für rund 103 Millionen Euro. Im Jahr 2024 wurden zwölf Anträge gestellt, insgesamt wurden 171 Millionen Euro beantragt. Genehmigt wurde allerdings nur die Hälfte der Anträge, mit einer Fördersumme von 57 Millionen Euro. Das geht aus der Antwort des Bauministeriums auf eine Anfrage der Grünen im bayerischen Landtag hervor.

Der finanzielle Ausfall für die Kommunen sei enorm, heißt es in der Pressemitteilung der Münchner Grünen, und könne von diesen in Zeiten knapper Kassen unmöglich komplett ausgeglichen werden. Die Grünen kritisieren, dass im vergangenen Jahr viele Fördergelder auch an privatwirtschaftliche Unternehmen geflossen seien. Dass diese auch Sozialwohnungen bauten, sei an sich gut. Doch diese Wohnungen fielen nach 25 Jahren aus der Bindung. „Es ist sozialgerechter Wohnraum auf Zeit, in den öffentliches Geld fließt“, heißt es in der Pressemitteilung.

Im Jahr 2024 stellte das staatliche Bauunternehmen Bayernheim drei Anträge für den Bau von Sozialwohnungen in München, zwei davon wurden bewilligt, für 57 Wohnungen. Für 2024 beantragte das Unternehmen 89 Millionen Euro, bewilligt wurden 13 Millionen Euro. „Wenn der Freistaat seine eigenen Fördermittel anzapft, ist das nicht illegal – aber nicht zielführend. Denn so bleiben für andere Bauträger weniger Fördermittel übrig“, kritisieren die Grünen in ihrer Pressemitteilung. Sie fordern, mehr Fördermittel an sozialorientierte Wohnungsbauunternehmen oder Genossenschaften auszuzahlen, die günstigen Wohnraum schaffen, der länger erhalten bleibt.

Die Verteilung der Mittel und die Bewilligung von Fördervorhaben erfolgten stets aufgrund der Dringlichkeit, teilte eine Sprecherin des Bauministeriums mit. Dadurch komme es über Förderjahre hinweg regelmäßig zu teils erheblichen Verschiebungen. Aussagen zu den Bewilligungen im laufenden Förderjahr seien nicht möglich.