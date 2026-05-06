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WohnungsnotFreistaat fördert in Mittelfranken viermal mehr Sozialwohnungen als in München

Lesezeit: 3 Min.

In München müsste viel mehr gebaut werden, um der Wohnungsnot entgegenzuwirken.
In München müsste viel mehr gebaut werden, um der Wohnungsnot entgegenzuwirken. Robert Haas

Die Mieten sind am höchsten, die Wohnungsnot am größten – trotzdem hat die Staatsregierung die Zuschüsse in der Stadt drastisch gekürzt. Jetzt wird klar, wie viel mehr Geld ins übrige Bayern ging.

Von Sebastian Krass

Die bayerische Staatsregierung hat im vergangenen Jahr die Förderung von Sozialwohnungen in München drastisch zurückgefahren – und das Geld deutlich stärker in andere Teile des Landes verteilt. Von bayernweit 1400 Wohnungen aus dem Programm der Einkommensorientierten Förderung (EOF) liegen nur 83 in München. Die Zahlen gehen aus dem jüngst veröffentlichten Jahresbericht der Bayern Labo, dem Förderinstitut der Bayerischen Landesbank, für das Jahr 2025 hervor.

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