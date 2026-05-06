Die bayerische Staatsregierung hat im vergangenen Jahr die Förderung von Sozialwohnungen in München drastisch zurückgefahren – und das Geld deutlich stärker in andere Teile des Landes verteilt. Von bayernweit 1400 Wohnungen aus dem Programm der Einkommensorientierten Förderung (EOF) liegen nur 83 in München. Die Zahlen gehen aus dem jüngst veröffentlichten Jahresbericht der Bayern Labo, dem Förderinstitut der Bayerischen Landesbank, für das Jahr 2025 hervor.