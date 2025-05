Die Stadt soll trotz ihrer Haushaltskrise den Bau von Sozialwohnungen in den Jahren 2025 und 2026 mit hohen Summen fördern. Laut SPD-Fraktion will das Planungsreferat insgesamt bis zu 144 Millionen Euro an Zuschüssen bereitstellen. Damit soll München den Förderstopp des Freistaats für Sozialwohnungen auffangen. Über die entsprechende Beschlussvorlage wird die Vollversammlung des Stadtrats am kommenden Mittwoch entscheiden.