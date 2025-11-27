Pfleger, Köche, Kassiererinnen – es sind Menschen mit wichtigen und für die Stadt unverzichtbaren Berufen, die in Wohnungen mit einer sogenannten einkommensorientierten Förderung (EOF) leben. Künftig dürfte es für sie noch schwieriger werden, in München eine Wohnung zu finden. Denn wenn der Freistaat die entsprechenden Fördermittel nicht zur Verfügung stellt, können künftig für diese unteren Einkommensgruppen deutlich weniger bezuschusste Wohnungen gebaut werden. Das geht aus einer Beschlussvorlage hervor, über die der Planungsausschuss des Stadtrats am kommenden Mittwoch entscheiden wird.