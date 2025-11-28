Pfleger, Köche, Kassiererinnen – es sind Menschen mit wichtigen und für die Stadt unverzichtbaren Berufen, die in Wohnungen mit einer sogenannten einkommensorientierten Förderung (EOF) leben. Künftig dürfte es für sie noch schwieriger werden, in München eine Wohnung zu finden. Denn wenn der Freistaat die entsprechenden Fördermittel nicht zur Verfügung stellt, können künftig für diese unteren Einkommensgruppen deutlich weniger bezuschusste Wohnungen gebaut werden. Das geht aus einer Beschlussvorlage hervor, über die der Planungsausschuss des Stadtrats am kommenden Mittwoch entscheiden wird.
Mieten in MünchenAusgerechnet die Wohnungen, die am dringendsten gebraucht werden, bleiben auf der Strecke
Weil Zuschüsse des Freistaats fehlen, steht der Bau Tausender Sozialwohnungen auf der Kippe. Nun sucht die Stadt selbst nach neuen Wegen, um bezahlbaren Wohnraum zu schaffen.
Von Anna Hoben und Sebastian Krass
Wohnungsnot bei jungen Menschen:Generation Zwischenmiete
Ein Bett, das nicht das eigene ist. Bilder an der Wand, die jemand anderes aufgehängt hat. Für viele junge Menschen in München ist das die Realität: Zwischenmiete statt Mietvertrag.
