"Jedes Problem, das wir in München schon hatten, ist durch Covid-19 vergrößert worden"

Dorothee Schiwy, Sozialreferentin der Landeshauptstadt München, und ihr Referat arbeiten seit Beginn der Pandemie am Anschlag.

Corona hat so viele Menschen in Not gebracht, dass sich die Zahl der Anträge für soziale Leistungen verdreifacht hat. Sozialreferentin Dorothee Schiwy betreibt vor allem Krisenmanagement - und erwartet mehr Hilfe aus Berlin.

Interview von Sven Loerzer

Durch die Corona-Pandemie haben sich für viele Menschen schwierige Lebenslagen weiter verschärft. Ihnen in dieser Zeit die nötige Hilfe und Unterstützung zu geben, ist für die Beschäftigten des Sozialreferats nicht einfach. Von der Berliner Koalition verspricht sich Sozialreferentin Dorothee Schiwy (SPD), 49, einige Verbesserungen für die Bürgerinnen und Bürger, doch hat die Juristin auch noch einige Wünsche.

SZ: Gibt es bei Ihnen im Sozialreferat nach fast zwei Jahren Pandemie Arbeitstage, an denen Corona keine Rolle spielt?

Dorothee Schiwy: Leider nein. Jeden Tag beschäftigt uns ein von Covid-19 provoziertes Thema. Angesichts der Omikron-Variante und der zu erwartenden fünften Welle, die da auf uns zurollt, wird es eher schwieriger. Manchmal gibt es keine Stunde, wo man sich nicht in irgendeiner Weise mit der Pandemie und ihren Folgen beschäftigt. Das ist dramatisch, weil wir kaum langfristige Strategien außerhalb des Covid-Themas weiterverfolgen können. Wir sind sehr fokussiert auf das Krisenmanagement.

Wem setzen die Folgen der Pandemie am meisten zu?

Unsere Hauptaufgabe ist ja, soziale Teilhabe zu schaffen. Im Moment ist das ziemlich schwierig - in allen Lebenslagen. Covid-19 wirkt wie ein Brennglas: Jedes Problem, das wir in München schon vor der Pandemie hatten, ist durch Covid-19 vergrößert worden. Bei älteren Menschen ist die Furcht vor Einsamkeit gewachsen. Oder die Mietproblematik, die ja fast unsere gesamte Bevölkerung betrifft: Viele stehen finanziell nicht gut genug da, um ihre Mieten bezahlen zu können, da verschärfen sich die Probleme bei Kurzarbeit und Jobverlust. Auch bei Trennung und Scheidung ist Corona präsent, mit den ganzen Auswirkungen auf die Kinder, auf Sorge- und Umgangsrecht. Dazu kommen die finanziellen Sorgen bei einer Trennung. Wenn es den Eltern nicht gut geht, dann geht es den Kindern auch nicht gut. In jeder problematischen Lebenslage verschärft die Pandemie die Situation weiter.

Kann das Sozialreferat darauf angesichts der schwierigen Haushaltslage überhaupt noch ausreichend reagieren?

Wir haben eine diametral auseinanderlaufende Entwicklung: eine Vergrößerung und Vervielfachung unserer Aufgaben, teilweise eine Verdreifachung von Anträgen etwa beim Wohngeld, bei den Anträgen auf Sozialwohnungen und bei der Insolvenz- und Schuldnerberatung. Auf der anderen Seite haben wir einen faktisch abgebauten Personalstand, weil wir aufgrund unseres Personalkostendefizits seit Anfang des Jahres Stellen nicht nachbesetzen konnten. In der Mitarbeiterschaft herrscht große Sorge, die Arbeit nicht mehr bewältigen zu können und wegen des ständigen Drucks Fehler zu machen. Gerade die Multiproblemlagen, die unter Corona entstanden sind, sind eine große Herausforderung, da bräuchten wir noch mehr Manpower und Möglichkeiten, diesen entgegenzutreten. Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind beseelt von der Idee, unsere Bevölkerung zu unterstützen. Wir haben viel erreicht, etwa die zentrale Servicenummer, die alle Leute an die Stelle vermittelt, wo sie Gehör finden. Wir konnten während des Lockdowns mit dem Einkaufsservice helfen.

Gibt es Hoffnung auf Entlastung?

Ich habe das Gefühl, dass die Problematiken im sozialen Bereich im Rathaus auch gesehen werden. Wir haben ja im Zusammenhang mit der Haushaltskonsolidierung durchaus Erleichterungen erfahren, die dem geschuldet waren, dass die grün-rote Stadtregierung sehr viel Wert auf eine gute soziale Infrastruktur legt. München liegt nur deshalb in der Bundesrepublik so weit vorne, weil man über Jahre in den sozialen Bereich investiert hat.

Mitte nächsten Jahres endet Ihre erste Amtszeit als Sozialreferentin. Was motiviert Sie, in solch schwierigen Zeiten für weitere sechs Jahre anzutreten?

Meine Motivation kommt aus der Begeisterung, die Möglichkeit zu haben, für die Münchner Bevölkerung meine Arbeitskraft, meine Kreativität und meine Ideen einzusetzen, um vor allem die Schwachen zu unterstützen. Egal, ob mit Pandemie oder ohne.

Die Berliner Koalition will Hartz IV durch ein Bürgergeld ersetzen. Was bringt das für die rund 50 000 erwachsenen Leistungsbezieher in München?

Ich hoffe, dass dabei mal wirklich hingeschaut wird, wie sich die einzelnen Lebenshaltungskosten in den Ballungsräumen gestalten. Die Regelsätze sind für Städte wie München viel zu niedrig, wir brauchen eine auskömmliche Absicherung, um die Bevölkerung zur Teilhabe zu befähigen. Die angekündigte großzügige Regelung für die ersten zwei Jahre des Bürgergeldbezugs, wie keine Anrechnung des Vermögens und keine Überprüfung, ob die Größe der Wohnung angemessen ist, empfinde ich als großen Schritt in die richtige Richtung.

Von einem Zuschlag für Regionen mit erhöhten Lebenshaltungskosten steht nichts im Koalitionsvertrag, auch von einer Wiedereinführung einmaliger Leistungen, wie etwa für den Kauf von Hausgeräten oder einer Brille ist nichts zu finden.

Nein. Das sind genau die Punkte, wo es wirklich wichtig wäre, dass die großen Kommunen von der Bundesregierung zur Ausgestaltung gehört werden.

Was erwarten Sie sich von der Kindergrundsicherung?

Ich wünsche mir vor allem die Bündelung von Leistungen, damit es für Eltern - etwa mit behinderten Kindern - einfacher wird, die Leistungen zu erhalten. Es darf keinen Bürokratie-Wahn mehr geben, wo verschiedene Anlaufstellen konsultiert und verschiedene Anträge gestellt werden müssen.

Verbesserungen bei der Grundsicherung im Alter sind dagegen nicht geplant. Dabei steigen die Ausgaben für Gesundheit und Mobilität im Alter. Vom Regelsatz Geld für eine neue Brille zur Seite zu legen, ist kaum zu schaffen.

Gerade in München ist der Regelsatz viel zu niedrig. Dass Menschen da auf Unterstützung durch Stiftungsmittel oder Spenden wie vom SZ-Adventskalender hoffen müssen, sollte nicht sein. Der richtigere Weg wäre, dass der Gesetzgeber die Regelsätze so gestaltet, dass sie ein auskömmliches Leben ermöglichen. Das sollte für die medizinische Versorgung gelten, aber auch für die kulturelle Teilhabe.

Was bringt der Mindestlohn von zwölf Euro? Kann das wirklich das letzte Wort für München sein?

Ich sehe das als letztes Wort, weil es eine Einigung der Koalitionäre ist. Da haben verschiedene Interessen eine Rolle gespielt, deshalb bin ich schon froh, dass es immerhin zwölf Euro geworden sind. In Ballungsgebieten mit hohen Lebenshaltungskosten reicht das aber nicht aus.

Reicht das Wohnungsbauprogramm der Berliner Koalition?

Ich sehe es als Schritt in die richtige Richtung. Das Ziel, 400 000 Wohnungen zu bauen, davon 100 000 öffentlich gefördert, das ist schon mal ein Lichtblick am Horizont. Auch der verpflichtende qualifizierte Mietspiegel in Städten über 100 000 Einwohner mit Betrachtungszeitraum sieben Jahre ist ein richtiger Schritt. Und auch darüber hinaus gibt es noch einige Dinge, die ich mir wünschen würde: Gänzlich im Koalitionsvertrag fehlen leider die Streichung der Ausnahmen bei der Mietpreisbremse, die zeitliche Begrenzung der Modernisierungsumlage und eine Bodenpreisbremse. Besser gefasst werden müssten auch die Bestimmungen zu Mietwucher und Eigenbedarfskündigungen, damit sich Mieter dagegen wehren können.

Spielt Sozialpolitik angesichts der gewaltigen Aufgaben beim Klimaschutz überhaupt noch eine wesentliche Rolle?

Im Grunde gehen Sozialpolitik und Klimaschutz fast zwingend miteinander einher. Unter den Folgen des Klimawandels werden arme Menschen am meisten leiden. In vielen Teilen der Welt ist das ja jetzt schon so. Zugleich muss man sicherstellen, dass man die zwingend notwendige Klimawende hinbekommt, ohne die Effekte vor allem auf den schwächsten Gliedern einer Gesellschaft abzuladen. Etwa wenn ganze Industriezweige aufgelöst werden und die Jobs dort wegfallen. Klima- und Sozialpolitik müssen ineinander gut verzahnt sein.