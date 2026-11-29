Treffpunkte für Kinder und Jugendliche, ein Ort für Senioren im Norden der Stadt und ein Therapieangebot für Männer: Was in München gerade auf dem Spiel steht, schildern Betroffene der Sparpläne. Und sie kündigen Protest an.

Draußen sein und die Natur erleben, das ist für viele Familien das Besondere am Rumfordschlössl im Englischen Garten. Als es in München das erste Mal schneit, backen Kinder am Lagerfeuer Stockbrot.

Sie sind nicht einverstanden, und sie sind viele: Jugendliche tanzen ihren Protest auf einer Bühne in der Maxvorstadt, im Englischen Garten haben Kinder Plakate gemalt und ins Rathaus getragen, der Kreisjugendring (KJR) filmt junge Menschen vor einem verschlossenen Freizeitheim. „Keine Orte, keine Chancen“, das ist der Slogan der Social-Media-Kampagne. Münchner Familienrichter sorgen sich, weil ein Therapieangebot für gewalttätige Männer wegfallen könnte. Und Matthias Weinzierl von der Glockenbachwerkstatt spricht von einem „mega Frust bei allen, die bisher gute Arbeit gemacht haben“.