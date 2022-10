Wohnraum gehört zur Grundversorgung. Das will die Stadt mit einem Preis unterstreichen.

Von Sebastian Krass

Die Stadt München lobt einen Preis aus für Menschen, die bei der Vermietung von Wohnraum soziale Belange berücksichtigen. Das hat der Planungsausschuss des Stadtrats am Mittwoch einstimmig beschlossen. Demnach wird der Ehrenpreis für guten Wohnungsbau, den die Stadt im Januar 2023 zum 15. Mal auslobt, um einen "Sonderpreis für soziale Vermieterinnen und Vermieter" erweitert.

Stadtbaurätin Merk würdigt in der Beschlussvorlage Genossenschaften sowie private Vermieterinnen und Vermieter, die freiwillig Wohnungen zu gedämpften Preisen zur Verfügung stellen. Auch um andere "zum Nachahmen zu motivieren", solle es den Sonderpreis geben. Ein Preisgeld ist wie auch beim traditionellen Ehrenpreis nicht vorgesehen, nach Merks Worten aber auch nicht nötig. Dieser habe sich "seit seiner ersten Verleihung 1968" auch so "zu einem Anreiz für qualitativen Wohnungsbau entwickelt". Zuletzt wurden im Jahr 2018 zwölf Projekte ausgezeichnet, etwa der Stelzenbau der städtischen Gewofag am Dantebad und genossenschaftliche Bauten im Domagk-Park.

In der kurzen Ausschussdebatte äußerte Simone Burger (SPD) den Wunsch, dass beim Sonderpreis auch Private zu Ehren kommen, denn es ergebe "wenig Sinn, nur GWG und Gewofag auszuzeichnen". Schließlich setzten die städtischen Gesellschaften Vorgaben des Stadtrats um. Andreas Babor (CSU) sagte, er sei "sehr froh" über den neuen Preis. Er hinterfragte nur, ob die Genossenschaftsvereinigung Gima in die Jury gehöre, schließlich sei mit dem viel größeren Verband Bayerischer Wohnungsunternehmen bereits eine Vertretung sozial orientierter Bauherren vertreten. Burger widersprach: Es sei gut, die Gima dabeizuhaben, weil gerade von Genossenschaften viele gute Impulse ausgingen.