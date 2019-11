Sound Of Munich Now

München ist Heimat lebendiger Musikszenen, die sich nicht in nur eine Kategorie einordnen lassen. Hören kann man sie beim Festival "Sound Of Munich Now" - samt Gästen aus Passau und der Welt.

Diese 21 Künstler bespielen die Hauptbühne des Festivals "Sound Of Munich Now" im Feierwerk Hansa 39.

Diese vier Bands spielen beim "Sound Of Passau Now"

Neue Heimat: Musiker verschiedener Nationalitäten prägen München mit ihren Bandprojekten

Gibt es Tickets? Was kostet das Festival?

Es gibt keine Tickets, der Eintritt ist frei. An der Abendkasse bekommt man für fünf Euro Pfand ein Einlassbändchen.

Wann muss ich kommen?

Je früher man kommt, umso höher ist die Chance, eingelassen zu werden. Der Andrang ist jedes Jahr sehr groß, gerade am Samstag. Einlass am Samstag ist von 18 Uhr an. Am Freitag startet das Festival um 19.30 Uhr mit einer Gesprächsrunde über elektronische Musik in München und die Sorgen der Veranstalter, auch weiterhin Locations für Partys zu finden.

Wann beginnen die Konzerte?

Am Freitag beginnt das erste DJ-Set um 22 Uhr. Das erste Konzert am Samstag ist um 19 Uhr.

Welche Band spielt wann?

Die Auftritte erfolgen in der Reihenfolge wie die Texte hier auf der Doppelseite. Aber: Erst zur Lieblingsband zu kommen, könnte schiefgehen - mit Einlassstopp ist Jahr für Jahr zu rechnen.

Kann ich zum Festival, wenn ich noch nicht 18 bin?

Am Samstag darf man unbegleitet ab 14 Jahren rein. Am Freitag für die Techno-Party muss man volljährig sein.

Spielen wirklich 21 Bands am Samstagabend in der H 39? Wie geht das?

Für das Festival wird extra eine zweite Bühne in der H 39 aufgebaut. Während auf der einen Bühne eine Band spielt, wird die andere Bühne für den nächsten Auftritt vorbereitet. So kommt es zu keinen Unterbrechungen.

Kann ich mit meiner Band beim Festival spielen?

Das Festival ist kuratiert. Man kann sich nicht bewerben, man wird eingeladen. Jede Band darf übrigens nur einmal beim "Sound Of Munich Now" spielen. Mittlerweile sind 174 unterschiedliche Münchner Bands aufgetreten, in diesem Jahr kommen weitere 21 dazu. Zählt man die vier Münchner Bands beim Sound Of Munich Now International hinzu, kommt man auf 199 Bands.

Bekommen die Musiker eine Gage für den Auftritt?

Viele Förderer machen dieses Festival überhaupt erst möglich. Das Kulturreferat der Stadt München hat die Unterstützung beispielsweise aufgestockt, sodass jedem Münchner Künstler eine Gage gezahlt werden kann.

Wird das Festival irgendwo übertragen?

Es gibt eine Sondersendung zum Festival von Radio Feierwerk mit Interviews und Akustik-Sets. Die Sendung läuft am Samstag, 9. November, von 18 bis 23 Uhr auf UKW 92,4, per Livestream auf www.radio.feierwerk.de sowie auf den Facebook-Seiten von Feierwerk, Radio Feierwerk und Sound Of Munich Now.

Was bleibt vom Festival?

Auch in diesem Jahr wird ein Sound-Of-Munich-Now-Sampler veröffentlicht. Die CD kostet fünf Euro und ist am Festivalabend zu kaufen.