Sie singen über das Erwachsenwerden, von Selbstzweifeln und darüber, was es heißt, Veränderungen zu durchleben. Auch dieses Jahr ist der Sound of Munich Now eine Bühne persönlichster Geschichten und ihres musikalischen Ausdrucks – eine Bühne für die spannendsten neuen Bands der Stadt. Wie klingen das junge München und seine Artists dieses Jahr? Welche Themen prägen ihre Songs und welche Stimmungen fangen die Künstlerinnen und Künstler ein? Was die Münchner Musikszene zu bieten hat, wird beim Festival „Sound of Munich Now“ am 14. März gezeigt.

Das Festival wird seit 2009 vom Feierwerk und der Süddeutschen Zeitung organisiert. Wie immer spielen 20 Solokünstlerinnen und -künstler sowie Bands jeweils 15 Minuten auf einer Doppelbühne, die eine Klangwelt von Indie-Funk über Percussion-Akustik bis zu Punkrock eröffnet. Mit dabei sind tanzbare Refrains, Songs mit Moshpit-Potenzial oder einfach nur klare Stimmen, die die Welt um einen herum etwas ruhiger wirken lässt. Ein Überblick:

insschlosswollen

Schnauzer-Indie mit „insschlosswollen“. Marko Begic

Was für ein Bandname! insschlosswollen! Das bedeutet für Max Weigl den Prozess in seinen Zwanzigern, irgendwann in seinem symbolischen Schloss anzukommen, das er gerade selbst noch baut. Die Grundsteine legt er schon jetzt: Mit Sammlungen intimer Tagebuch-Songs, die ihn erinnern sollen, „was er zu welchem Zeitpunkt warum gefühlt hat“ – das postete er zumindest einmal bei Instagram. In seinem melancholischen „Schnauzer-Indie“, wie er seinen Postpunk nennt, geht es ums Crushen, slow Küssen, um Vergänglichkeit und Erinnerungen. Seine Kunst bringt Max jedoch nicht nur durch die Musik zum Ausdruck. Er ist Regisseur und studiert Drehbuch an der Hochschule für Fernsehen und Film.

whoiswelanski

Vielfältiger Indie-Pop: Die Musiker von „whoiswelanski“ kennen sich seit der Grundschule. Mathias Leidgschwendner

Sie wollen auf die großen Bühnen, auf Instagram singen sie erst einmal auf Dächern. Sie geben ihrer atmosphärischen Musik damit noch mehr Freiheitsgefühl. Die Musik der Grundschulfreunde Tobias Weber und Josef Pötzinger ähnelt einem Klangspiel, das verschiedenste Sounds einfängt – von leichtfüßiger Experimentalität bis zu nachdenklicher Melancholie. Auf ihrer aktuellsten EP „me & my life“ wechselt das Duo zwischen Indie-Pop und breiten vielfältigen Soundexperimenten. Sie scheinen keine kreativen Grenzen zu kennen. Am Ende bleibt nur noch die Frage: Wer ist Welanski? Vielleicht jemand, der sich jeden Tag neu erfinden möchte.

cleomadita

Cleo Madita Dietmayr weiß, wie Erwachsenwerden klingt. Kamera Kramer

Cleo Madita Dietmayr spricht für eine ganze Generation – ihre Songs handeln von inneren Zweifeln, Neustarts und dem Mut, den eigenen Weg zu gehen. Wie Erwachsenwerden klingt, darüber singt die 18-Jährige mit sanfter Stimme. In ihren Songs und auf ihrem Instagram-Account positioniert sie sich gegen Hass im Netz und Rassismus. Ihre Gedanken verwandelt sie in Indie, Pop und Singer-Songwriter-Sounds. Cleomaditas Musik entsteht aus persönlichen Tagebucheinträgen ganz nach dem Motto: „Ich denke sehr viel, deswegen schreibe ich es auf und manchmal kommen noch Akkorde drauf“, wie sie selbst auf Instagram mitteilt.

LAURAINE

„Lauraine“ singt neuerdings auf Deutsch. Ihre Songs klingen wie der Start von etwas Großem. Deza Realdy

Seit 2020 hat sich Laura Glauber mit ihrer Live-Band (Alexander Petri und Valentin Gramm) einen Namen gemacht – zuerst auf Englisch, jetzt auch mit deutschen Texten. „LAURAINE“-Songs klingen wie ein Neuanfang von etwas ganz Großem. Drum-and-Base-Impulse erschaffen Spannung, wavy Klänge bauen sich auf, man möchte die Arme ausbreiten und sich einfach treiben lassen im Strom der Melodien. Die Signature-Farbe Lila fängt die Stimmung ihrer Klangwelt symbolisch ein: Eine Balance aus Beruhigung und gleichzeitig Energie, die unter die Haut geht und berührt. Und zum Tanzen einlädt.

MAILÄNDER

Spielt Songs über Träume und seelische Schmerzen: Uwe Mailänder. Clemens edit Maxie Höppel

Der Singer-Songwriter Uwe Mailänder fühlt sich wohl im Folk-, Indie- und Punkrock, während seine Musik an Sam Fender und Bruce Springsteen erinnert. Zusammen mit seiner Gitarre verarbeitet er in seinen Songs eigene Erfahrungen, vor allem Schmerz. Die Texte sind nachdenklich und träumerisch, seine Melodien umso lauter und expressiv. Am Ende bleibt aber immer der optimistische Blick auf das, was kommt. Nicht nur national hat sich MAILÄNDER bisher einen Namen gemacht. Neben Supports für LaBrassBanda oder Matze Rossi spielte er außerdem die Support-Show der britischen Band The Lathums.

Fruchtiger Beigeschmack

„Fruchtiger Beigeschmack“: Sie singen über Blumenwiesen, Selbstfindung und düstere Dystopien. Milena Hehl

Farben, die man beim Hören von Songs von Milena Hehl, Levi Kirner, Jakob Zeller und Felix Zormaier im Kopf hat? Ein helles Blau, dunkles Gelb, ein warmes Orange? Die Münchner Indie-Band Fruchtiger Beigeschmack singt über die Vielfalt von Gefühlen, das Warten auf den Sommer und dessen Ende. Plastiktüten werden zum Sinnbild der zerstörerischen Kraft der Menschen – kontrastiert mit leichten Klängen. Das Trio verbindet Jazz- und Indie-Elemente, sehr leicht, sehr spielerisch, sehr losgelöst. Sie singen über Blumenwiesen, Selbstfindung und düstere Dystopien und zeigen, wie nah beieinander helle und dunkle Wirklichkeiten doch eigentlich liegen.

DEVADO

Debby van Dooren nennt sich als Künstlerin „DEVADO“. Was ihre Pop-Musik ausmacht: Alle Beats hat sie mit Body-Percussion eingespielt. Florian Peljak

Ein Schnalzen mit der Zunge, ein Hauchen ins Mikro, dazwischen ein Fingerschnippen und ein Klaps auf den Oberschenkel. So entstehen DEVADOS Pop-Songs. Ihre Werkzeuge: die eigene Stimme und Body Sounds. So imitiert sie zum Beispiel mit ihrem Mund die Basstrommel eines Schlagzeugs und arbeitet die Aufnahme dann in den Song ein. DEVADO, die eigentlich Deborah van Doreen heißt, bezeichnet ihren Stil selbst als „Feel Good Urban Pop“. Ihre Songs klingen verspielt und bunt, ihre Melodien prägen sich sofort ins Gedächtnis ein, man möchte sich bewegen und die Musik fühlen. Neben ihrer Tätigkeit als Singer-Songwriterin arbeitet Deborah auch als Vocal Coach und Synchronsprecherin – Disneyfans dürften ihre Stimme aus der Hauptrolle von „Vaiana“ kennen.

DEVADO ist kurzfristig für Tame the Abyss ins Programm gerückt. Die Rockband musste leider aus gesundheitlichen Gründen absagen.

soft collapse

„soft collapse“ klingen wie ihr Bandname selbst: Musik, die über einem einstürzt – in Soft-Version. Leni Hammer

Sanfte Vocals, flimmernde Drums, dazu Klänge aus Gitarren und Geige. Der Indie-Postrock von soft collapse klingt so wie ihr Bandname selbst: Ein Zusammenspiel von hellen und dunklen Klängen, die über einem einstürzen – ganz langsam natürlich. Soft. Sogar wohltuend. Die Band erschafft eine Atmosphäre der Zerbrechlichkeit, die Stimmung eines letzten lauen Sommerabends, von dem man weiß, dass er schon bald zu Ende ist. Geprägt ist ihre Musik von „den Bands, die von den Bands der 90er-Jahre inspiriert sind“, wie sie selbst sagen. Wen sie damit meinen könnten? Tortoise zum Beispiel.

Kilian Unger

Kilian Unger improvisiert und singt über den Kapitalismus, Doomscrollen und die Vergänglichkeit der Zeit. Joel Heyd

Kilian Ungers wichtigstes Instrument: Improvisation. Seine Klangwelten erzeugt er mit Gesang, Piano, Loopstation und Beats, die in funky House-Tracks, Elektro oder atmosphärischer Acapella-Mehrstimmigkeit münden. Dabei wird das Publikum aktiv in die Songs und Freestyles eingebunden, was seinen Shows einen Stand-up-artigen Charakter verleiht. Die Themen, die er in seinen Songs bespricht, sind so vielfältig, wie seine Musik selbst: Es geht um Overthinking, Doomscrollen, das Vergehen der Zeit und den Kapitalismus. Die Themen sind ähnlich, aber seine Musik erinnert nur noch vage an seine Anfangszeit, in der er unter dem Namen Liann bereits beim Sound of Munich Now und im Vorprogramm der Sportfreunde Stiller gespielt hat.

DE LOUA

„DE LOUA“ lässt ihre psychologische Perspektive auf emotionale Dynamiken und Identitätsfragen in ihre Musik einfließen. Felix van de Sand

„I think I think too much“, haucht Luisa van de Sand ins Mikrofon und geht damit direkt unter die Haut. Ihre Musik wird nicht nur gehört, sondern gefühlt. Hört man die Musik der Münchner Psychologin und Musikerin, fühlt man sich von ihren melodischen und emotionalen Refrains eingenommen – man kommt erst wieder frei, wenn der nächste Song angestimmt wird. DE LOUA, wie sie sich als Künstlerin nennt, singt über Selbstoptimierung und ruft zu mehr Menschlichkeit und Achtsamkeit auf. Dabei lässt sie ihre psychologische Perspektive auf emotionale Dynamiken und Identitätsfragen in ihre Musik einfließen. Die Themen verpackt sie mit Leichtigkeit, rhythmischen Beats und klarer Stimme – am liebsten auf Englisch. Ihre jüngste Single „Masterpeace“ wurde Anfang März veröffentlicht.

ZORA

Sie rappt über Weiblichkeit und Sexismus: „Zora“ spricht aus, was viele denken. T. Borgert

Sie spricht aus, was viele denken. Sie übt Kritik an der deutschen Regierung, rappt über Weiblichkeit und Sexismus – in ihren Lines zeigt sie immer Haltung. ZORA hat einen lässigen Flow, präzise auf den Beat, und doch wirkt es ganz natürlich und spontan. Die melancholischen Rap-Beats ergänzt ZORA mit ihrer ruhigen Stimme, die warme Worte für Freundschaft, Liebe und Sehnsucht findet. Sie arbeitet mit vielen anderen internationalen Künstlerinnen und Künstlern zusammen. Auf ihren zahlreichen Singles EPs und drei Alben rappt sie auf Boombap und teilweise selbst produzierten Trap-Beats. Eine starke, weibliche Stimme im von Männern dominierten Rap und Hip-Hop.

Pure Dirt

„Pure Dirt“ will weg vom Perfektionismus, Normalität und Fremdbestimmung. Adrian Batschkus

In „Maschine“, „Imprison Me“ oder „Der Punkt, an dem ich beiße“ will Pure Dirt weg vom Perfektionismus, weg von Normalität und Fremdbestimmung. Dafür konfrontiert die Punk- und Rock-Band (Antonella Marek, Fridolin Straubinger, Dominik Straubinger und Jakob Jäger) in ihrer Musik Aggression, Liebe und Sehnsucht und schafft sich selbst einen Raum für Zerrissenheit und Wut. Ihre mittlerweile über 50 Live-Performances scheppern, versinnbildlichen Rausch und Authentizität. Dafür gehen Küsschen und Mittelfinger raus, mit einer ganz einfachen Botschaft: „Eure ganzen Normen, schiebt sie euch in Arsch!“

LUVBITE

„LUVBITE“ vereint Pop und Trap mit zerbrechlichen und rauen Emotionen. Robin Karow

Das musikalische Umfeld ist wichtig – vor allem, wenn es erfolgreich werden soll. Bei Rocco Immanuel war das Aufeinandertreffen mit Robin Karow und Marie Kobylka von der Band Cosby ein wichtiger Karriereschritt. Seine musikalische Reise begann für den 23-Jährigen zuerst als Produzent, woraus sich jedoch schnell eine Karriere als Singer-Songwriter entwickelte. Seitdem nennt er sich LUVBITE. Nach seiner Debütsingle „Skinny Dipping“ im Juli 2025 folgte im November seine erste EP „OUTLOVED“. Seine Musik vereint Pop mit rauem Trap, zerbrechliche mit rauen Emotionen. Ohne Regeln zu folgen, erschafft er Songs, die mit ihren Themen zu einer ganzen Generation sprechen. Dabei bleibt er seinem lässigen und „effortless“ Charakter immer treu.

her tree

Für ihre Musik nahm „her tree“ die Sounds der europäischen Wälder und des peruanischen Dschungels auf. Lena Semmelroggen

Eigentlich spielte Alexandra Cumfe in einer bayrischen Rock-Band. Bis sie diese Musik nicht mehr erfüllte. Danach folgte eine Auszeit, in der sie mit dem Handy Waldgeräusche beim Spaziergehen aufnahm. Dann ging alles schnell: Für die Produktion ihres Debütalbums 2021 reiste Alexandra vier Jahre durch Europa und nahm ihre Musik in seinen Wäldern auf. Ihr zweites Album, das im Sommer 2025 erschien, führte sie der Weg sogar nach Südamerika. Das Ergebnis: eine Mischung aus groovigem Pop und atmosphärischer Electro-Indie, dazu im Hintergrund Vogelgezwitscher oder die Klänge des peruanischen Dschungels. Die Natur betrachtet Alexandra als einen „Spielkasten“, mit dem sie Instrumente und neue Sounds produziert. So entsteht her tree zwischen Naturelementen und Elektronik – zwei scheinbare Gegensätze, die doch so organisch miteinander harmonieren können.

Marina Marie

In „Marina Maries“ Musik verschmelzen persönliche Erfahrungen mit warmen Melodien. Marina Domes

Dass sie Musik erfüllt, merkte Marina Vogel mit acht Jahren in einer Karaoke-Bar in Italien. In ihren Songs verschmilzt Poesie und Lyrik mit warmen Melodien und ehrlichen Texten. Mittlerweile singt sie auf Deutsch, obwohl es sich für sie „fast entblößend“ anfühlt, wie Marina selbst sagt. Mit ihrer klaren Stimme verwebt Marina Marie, wie sie sich als Künstlerin nennt, deutschen Pop mit Indie- und Elektroelementen. Inspiration findet sie in der Musik von Billie Eilish und Paula Hartmann. Persönliche Erfahrungen teilt sie in ihren Songs ganz offen und schafft es, Gefühle zu kraftvollen Botschaften zu formulieren. In „Irgendwie verloren“ singt sie über eine „Quarterlife Crisis“ und das Gefühl, nicht zu wissen, wohin sie gehört. Auf die Bühne vielleicht. So wie im Sommer 2025, als sie zusammen mit LEA einen Song auf der Bühne performte.

SEXSCHWEISS

„SEXSCHWEISS“: Sie stehen für Punk, Wucht und Provokation. Till Wollenweber

Für SEXSCHWEISS gilt: Der Name ist Programm – denn bei dieser Show wird geschwitzt. Es wird geschrien, gesprungen und geheadbangt, während Gitarren, Bässe und Drums (Maximilian Hirning, Basti Pfeifer und Dominik Scholz) aufeinander knallen. Dazu Claudia Röhrles raue Stimme, die gegen die Melodien anbrüllt. Nach ihrem Debütalbum „Gestank“ legt die Punkband mit ihrem neuen Album „DADA“ nach – mit noch mehr Wucht und Provokation. In Netzstrumpfhosen, durchsichtigen Mesh-Oberteilen und Lederhosen geben sie alles auf der Bühne, ihre Liveshows sind Performances, die elektrisieren. Nicht zuletzt, weil Maximilian, Basti und Dominik eigentlich studierte Jazz-Musiker sind, wodurch sich auch Jazz-Elemente in der Musik der Punkband wiederfinden.

Lara Tahm

„Lara Tahm“ findet ihre musikalische Inspiration im Norden Europas und verbindet modernen Indie mit elektronischen Elementen. Thess Riva

Geprägt von ihren Erasmus-Aufenthalten in Tallinn und Helsinki ist nicht nur Lara Tahms künstlerischer Stil, sondern auch ihr Künstlername. „Tahm“ leitet sich vom estnischen Wort „Ruß“ ab – die schwarze Substanz, die nach einem Feuer zurückbleibt. Die Münchner Produzentin und Sängerin verbindet in ihrer Musik modernen Indie mit elektronischen Elementen. Sie selbst beschreibt den Stil ihrer Musik als „ätherisch, astral“. So schweben auch die Klänge in ihrer Debütsingle „Shine“ (2024) um einen wie eine weiche Umarmung an einem nebelbedeckten Frühlingsmorgen. Seitdem veröffentlichte sie ihre zweite Single „Moon“ im Januar 2025, die in Kooperation mit einem estnischen Rapper entstanden ist. Ihr Traum: Irgendwann mal beim Eurovision Song Contest mitzumachen – für Estland.

Max Moody

„Max Moodys“ Musik klingt nach Melancholie, Nachdenklichkeit und Schmerz. Adrian Batschkus

Wenn man die Stimmung von Max-Frohberg-Songs beschreiben müsste, dann wäre sie wohl so: Eine kalte Nacht im dichten Nebel einer Großstadt, in einer dunklen Stammkneipe flackert Kerzenschein, leere Bierflaschen stehen auf dem Tresen. In seiner Musik verbindet Max Moody, wie sich der Münchner Singer-Songwriter nennt, Nachdenklichkeit, Schmerz und eigene Schicksalsschläge. Die Szenen in seinen Songs wechseln zwischen leisen Melodien und seiner ruhigen Stimme, gefolgt von Gitarren- und Schlagzeugsoli. Nachdem er in jahrelanger Bandarbeit für die Punkband Pure Dirt den Bass gespielt hat, steht Max Moody jetzt für sein eigenes Projekt allein auf der Bühne –mit Gitarre oder manchmal auch mit seiner Band.

Dïma

„Dïma“ bringt den Klang ihrer tunesischen Herkunft nach München. Lukas Rottinger

Es wird gerasselt, getrommelt, gesungen – dazu leichte Anschläge auf der Gitarre. Das tunesische Trio Dïma um Anis Laabidi, Karim Abbes und Kamel Miadi trägt den Klang ihrer Herkunft und die Energie ihrer Heimat nach München. Organische Rhythmen fusionieren mit durchdringenden Percussion-Elementen, die Wärme und Bewegung im Raum erzeugen. Ob im Münchner Irish Pub Kennedy's oder im Kulturcafé Lost Weekend – besonders live hat die Band eine pulsierende Energie und nimmt das Publikum mit auf eine Klangreise in den Süden. Damit steht Dïma für immer mehr Diversität in der Münchner Musikszene – und zeigt gleichzeitig, wie es gelingen kann, Menschen durch Musik zusammenzubringen.

Julz Heller

In seiner Musik taucht „Julz Heller“ in tiefe Emotionen und transformiert sie in Hoffnung. Bernhard Schinn

Sein musikalisches Zuhause findet Julz Heller im Emo- und Pop Punk. „Tried to find light in the darkness where I roam, I’m searching for a place that I call my home“, schreit Julian Heller ins Mikrofon. In seiner Musik taucht er tief in Themen wie mentale Gesundheit, Depression und Traumata ein und transformiert den Schmerz in etwas Machtvolles, Ehrliches, in Hoffnung und Resilienz. Manchmal scheint es, als würde er sich seine Erfahrungen und seinen Schmerz von der Seele schreien. Julz Heller lebt für die Musik. Mit 16 hat er sich seine erste Gitarre gekauft und sich das Spielen selbst beigebracht. Heute ist er selbständig und lebt nur von und mit der Musik, ob durch sein eigenes Musikprojekt, das Reparieren von Schlagzeugen oder als Tontechniker bei anderes Bands. So stand er bereits mit der Band Sportfreunde Stiller auf der Bühne – als Roadie und bei einzelnen Songs als Schlagzeuger.

Alle wichtigen Informationen Der Sound of Munich Now vereint Kreativität und musikalisches Talent – und bewegt sich dabei zwischen atmosphärischer Leichtfüßigkeit, nachdenklicher Melancholie, charmanter Lässigkeit und rotziger Rebellion. Die Musikerinnen und Musiker treten am Samstag, 14. März, in der Hansa39 im Feierwerk auf. Beginn ist um 19 Uhr, die Türen werden aber schon um 18 Uhr geöffnet. Das Festival wird unterstützt vom Kulturreferat der Stadt München, dem Jugendkulturwerk und dem Bezirk Oberbayern. Wie jedes Jahr beim Sound of Munich Now wird mit einem großen Publikumsinteresse gerechnet. Frühzeitig da sein, lohnt sich. Insgesamt gilt das Prinzip „pay what you can“. Der Zutritt zu den Hallen ist nur mit einem Einlassbändchen möglich. Wenn die Gesamtkapazität erreicht ist, kommt es zum Einlass-Stopp, was Wartezeiten nach sich ziehen kann. Auch für die einzelnen Hallen gelten Kapazitätsgrenzen. Solange der Einlass-Stopp gilt, ist ein Wiedereinlass in die jeweilige Halle auch mit Bändchen nicht möglich.