Von Sabine Buchwald

Wenn Bettina Beckert über Kunst spricht, dann fangen ihre Hände an zu tanzen. Ihre Fingernägel werden zu schwirrenden roten Punkten, die ihre Begeisterung begleiten. Seit ihrer Jugend interessiert sich Beckert für Kunst und jetzt ist sie wie folgerichtig dort, wo sie ihr Wissen und ihre lebendige Art zu sprechen einbringen kann. Im September 2021 begann Beckert als Spezialistin für moderne und zeitgenössische Kunst im Münchner Büro von Sotheby's, seit November leitet sie diese Dependance des 1744 in London gegründeten Auktionshauses. Sie löste Katharina zu Sayn-Wittgenstein ab, die weiterhin dem Büro in Hamburg vorsteht.