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Neuer Club „333“Aftershow-Party von Rapper: 22-Jähriger im VIP-Bereich bewusstlos getreten

Die Attacke ereignete sich im VIP-Bereich des neuen Clubs „333“ am Maximiliansplatz (Symbolbild).
Die Attacke ereignete sich im VIP-Bereich des neuen Clubs „333“ am Maximiliansplatz (Symbolbild). Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Der Münchner wird von mehreren Männern im neu eröffneten Club „333“ schwer verletzt. Offenbar wollte er zum Event eines bekannten deutschen Rappers.

Am Sonntagmorgen gegen 1.40 Uhr ist ein 22 Jahre alter Münchner im neu eröffneten Club „333“ am Maximiliansplatz bewusstlos geprügelt und schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, wurde er mit einer Hirnblutung ins Krankenhaus gebracht. Nun wird wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

Nach ersten Erkenntnissen ereignete sich die Tat bei der Aftershow-Party des Berliner Rappers Sosa La M. Der 22-Jährige habe offenbar den VIP-Bereich des Clubs betreten wollen und sei dabei mit mehreren noch unbekannten Männern in Streit geraten.

Diese hätten das Opfer erst niedergeschlagen und dann massiv gegen den Kopf getreten. Nur das Eingreifen von umstehenden Gästen habe Schlimmeres verhindert. Die Täter sind flüchtig, die Polizei bittet Zeugen um Hinweise.

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