Die Welt der SOS-Kinderdörfer ist groß und in Aufruhr. In mehr als 130 Ländern ist die Organisation aktiv, betreut Tausende Minderjährige und Familien, gehört global zu den größten Kinderschutzorganisationen. Zwei der auf internationaler Ebene einflussreichsten SOS-Vereine haben ihren Sitz in München. Groß ist auch die Summe, die beide zusammen 2024 an Spenden einnahmen: 400 Millionen Euro.