Die Welt der SOS-Kinderdörfer ist groß und in Aufruhr. In mehr als 130 Ländern ist die Organisation aktiv, betreut Tausende Minderjährige und Familien, gehört global zu den größten Kinderschutzorganisationen. Zwei der auf internationaler Ebene einflussreichsten SOS-Vereine haben ihren Sitz in München. Groß ist auch die Summe, die beide zusammen 2024 an Spenden einnahmen: 400 Millionen Euro.
Vorstand rausgeworfenBeben bei einem der einflussreichsten SOS-Vereine
Lesezeit: 3 Min.
Seit Missbrauchsvorwürfe gegen den Gründer bekannt wurden, ist die Welt der SOS-Kinderdörfer in Aufruhr. Nun hat einer der beiden Münchner Vereine den kompletten Vorstand entlassen – der nach eigenen Angaben für eine schonungslose Aufklärung gekämpft hatte.
Von Bernd Kastner
Missbrauch im SOS-Kinderdorf:„Der Dorfleiter prügelte mich wegen schlechter Noten im Zeugnis fast zu Tode“
Immer mehr Betroffene melden sich, weil sie in SOS-Kinderdörfern missbraucht wurden. Sie bekommen bis zu 100 000 Euro für ihr Leid. Doch ist das genug? Bei manchen Opfern wächst die Wut über die Aufarbeitung.
Lesen Sie mehr zum Thema