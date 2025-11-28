Zum Hauptinhalt springen

Musicalfilme „Wicked“Die deutsche Singstimme hinter Superstar Ariana Grande

Lesezeit: 4 Min.

Musical-Darstellerin Sophia Riedl singt die deutsche Stimme von Glinda. „Wicked: Teil 2“ ist kürzlich in den Kinos angelaufen.
Musical-Darstellerin Sophia Riedl singt die deutsche Stimme von Glinda. „Wicked: Teil 2“ ist kürzlich in den Kinos angelaufen. (Foto: Felix Rabas)

Während sich Ariana Grande für ihren Part in den „Wicked“-Filmen feiern lässt, bleibt Sophia Riedl im Schatten. Dabei prägt die Münchnerin mit ihrem Gesang die deutschen Kinoversionen des Musical-Hits. Wer ist die junge Frau? Und wie kommt sie mit ihrer Rolle abseits des Rampenlichts klar?

Von Constanze Baumann

Einmal in „Wicked“ zu singen – für viele Musical-Darstellende ist das ein Lebensziel. Als Ariana Grande, einer der erfolgreichsten Popstars der Welt, den Anruf bekam, dass sie Glinda in der Verfilmung des Kult-Musicals spielen würde, brach sie in Tränen aus, wie in einem viral gegangenen Video im Internet zu sehen ist.

Zur SZ-Startseite

Kino
:Das Gefühl, Teil von etwas Großem zu sein

Der zweite Teil des zu Recht gehypten Musicalfilms „Wicked“ belebt den alten Traum von Amerika neu. Eine Sehnsuchtserklärung.

SZ PlusVon Philipp Bovermann

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Gutscheine:

Zur SZ-Startseite