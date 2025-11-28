Einmal in „Wicked“ zu singen – für viele Musical-Darstellende ist das ein Lebensziel. Als Ariana Grande, einer der erfolgreichsten Popstars der Welt, den Anruf bekam, dass sie Glinda in der Verfilmung des Kult-Musicals spielen würde, brach sie in Tränen aus, wie in einem viral gegangenen Video im Internet zu sehen ist.