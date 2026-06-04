Die Polizei hat einen 23-Jährigen festgenommen, der im Verdacht steht, Ende Januar gemeinsam mit einem weiteren Tatverdächtigen einen 45-Jährigen getötet zu haben. Beide Beschuldigte stammen aus Nordrhein-Westfalen . Die beiden Männer sollen ihr Opfer nach dem Besuch eines Pubs gegen 2 Uhr morgens ohne erkennbaren Anlass attackiert haben.

Kurz nacheinander verließen die drei, die sich zuvor nicht gekannt hatten, das Lokal Richtung Stachus und begegneten sich auf Höhe der Sonnenstraße 31, auch hier ohne Streitigkeiten. In „ausgelassener Stimmung“ habe der 45-Jährige laut Polizei seinen Arm um den 21-Jährigen gelegt. Dieser habe dann „unvermittelt und mit großer Wucht“ zugeschlagen. Das Opfer sei zusammengesackt und mit dem Kopf auf den Boden aufgeschlagen.

Der 21-Jährige war bereits wenige Wochen nach der Tat im Raum Aachen festgenommen worden. Im Zuge der Ermittlungen erhärtete sich der Verdacht, dass der nun festgenommene 23-Jährige den am Boden Liegenden weiter attackiert haben soll. Er wurde am Donnerstag dem Ermittlungsrichter vorgeführt.