Von Ulrike Heidenreich

Diese Pläne lassen Raum und Luft für Phantasie sowie für den Traum von einem grünen Park mitten in der Stadt. Am Dienstag hat der Bund Naturschutz den Stadtratsfraktionen seine Vision von einer fünfeinhalb Hektar großen Parklandschaft im Herzen Münchens vorgestellt. Mein Kollege Andres Schubert hat sich das angesehen (SZ Plus).

Es geht um die Sonnenstraße: Die mehrspurige Schneise dröhnt mitten durch die Stadt, sie ist eine der verkehrsreichsten Straßen Europas - wie beruhigend und verheißungsvoll klingt da im Gegensatz der Projektname Munich Central Park. Der Münchner Stadtrat hat es nun in der Hand, die Verkehrswende einen wirklich großen Schritt voranzubringen und diesen Teil des Altstadtrings zu einer Oase werden zu lassen. Vom Sendlinger-Tor-Platz bis zum Stachus, vom Nußbaumpark bis zum Alten Botanischen Garten entstünde eine grüne Lunge, mit Bäumen, Beeten, Parkbänken, einer ratternden Tram, Fahrradwegen und einer Spur für Anwohner und Lieferverkehr.

Wenn in dieser und in anderen Städten den Autofahrern Platz weggenommen werden soll, ist das Getöse immer laut, klar. Es gilt darum, die Sorgen und Einwände auch der Gewerbetreibenden einzubinden in eine gradlinige, unbeirrte Planung. So schwer wird das gar nicht sein - denn es gibt genügend starke Argumente.

Der Platz im Grünen in der Großstadt ist knapp, wird immer wertvoller. Die Pandemie hat die Einstellung der Menschen zur Mobilität insgesamt und zum Auto im Speziellen verändert. Kraftfahrzeuge werden nicht mehr als sperriges Mobiliar auf den Straßen akzeptiert. Parkbuchten werden zu neuem Lebens- und Gastronomieraum. Eigene Autos werden hinterfragt und im Zweifel eher abgeschafft. Passend dazu der Spritpreis-Wahnsinn gerade, der zeigt, wie abhängig die Deutschen vom Auto sind. Und dann das Ziel der Stadt, bis 2035 klimaneutral zu werden.

Erhellend ist es übrigens auch, zurückzublicken: Bis in die 1930er Jahre war die Sonnenstraße ein grüner Boulevard. Dieser war sorgsam geplant, nach dem Konzept der Sonnenbaulehre von Christoph Faust. Alle Gebäude wurden zur Sonne ausgerichtet, und so kam die Straße auch zu ihrem schönen Namen. Ein leuchtendes Beispiel für gute Stadtplanung. Der Entschluss für einen Munich Central Park hätte ebensolche Strahlkraft.

