Oberföhringer Wehr:Ein Platz an der Sonne

Unter Isarspaziergängern und Joggern ist es schon längst kein Geheimtipp mehr: Am Aufgang zum Oberföhringer Wehr sind an Sonnentagen einige wenige Premiumplätze zu vergeben. Ganz offiziell sind sie nicht, man muss dafür ein bisschen auf die Brüstung kraxeln. Sieht aber nicht sonderlich gefährlich aus und lohnt sich. Man hat den direkten Blick auf die vor dem Wehr aufgestaute Isar, oft schwimmen Schwäne darin. Der etwas harte Untergrund am Tribünenplatz muss dafür schon hingenommen werden. Egal ob für eine Pause mit einem guten Buch, wie auf unserem Bild, für ein kleines Picknick oder ein Feierabendgetränk.

Wer hier einmal in der Sonne sitzt, geht nicht mehr gerne, egal ob am Nachmittag im Februar oder an einem lauen Sommerabend. Wobei ja Temperaturen und Tageszeiten in München schon länger keine Rolle mehr bei der Frage spielen, ob man sich draußen treffen will und kann. Corona hat besonders die Jugend dazu gezwungen, sich an Tagen mit bescheidenem Wetter und bescheidenen Temperaturen mangels Alternativen schöne Plätze unter freiem Himmel zu suchen. Wenn es sein muss auch mit langer Ski-Unterwäsche. Ein Sonnenbad am Oberföhringer Wehr ist also eine Luxuspause vom Alltag, in jeder Hinsicht.