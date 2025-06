Auf der Terrasse vor dem golden glänzenden Anbau des Lenbachhauses kann man sich ein wenig königlich vorkommen. Die Gäste haben passenderweise den Königsplatz im Blick. An schönen Tagen scheint von morgens bis abends die Sonne auf die Terrasse in der Maxvorstadt . Im Ella gibt es Frühstück, Mittag- und Abendessen. Viele Museumsgäste essen hier nach dem Besuch des Lenbachhauses ein Stück Kuchen. Auch Münchnerinnen und Münchner sitzen gerne auf der Terrasse, zum Beispiel bei einem Aperol Spritz.

Ella, Luisenstraße 33, 80333 München, Telefon: 089/70088177.

Blue Spa Bar im Bayerischen Hof

(Foto: Robert Haas)

Mit dem Lift geht es hoch in den siebten Stock des Bayerischen Hofs. Von dort blickt man auf die Dächer und Türme der Münchner Innenstadt. Das Panorama reicht von der Theatinerkirche bis zum Justizpalast, bei Föhn sieht man bis zu den Alpen. In der Mitte der Terrasse hat man einen direkten Blick auf die Frauenkirche. Ein paar Schirme spenden Schatten, zum Sonnenaufgang und -untergang ist es hier besonders schön. Die Dachterrasse befindet sich neben dem Spa-Bereich des Fünf-Sterne-Hotels, ist aber nicht nur für dessen Gäste gedacht, sondern steht allen offen, die sich die gehobenen Preise leisten können. Auf der Karte stehen leichte Gerichte. Beliebt ist die Mango-Suppe mit Garnele. Auch Curry-Gerichte werden gerne bestellt. Getrunken wird Lillet Wild Berry oder Hugo.

Blue Spa Bar im Bayerischen Hof, Promenadeplatz 2–6, 80333 München, Telefon: 089/2120875.

Tambosi

(Foto: Felix Hörhager/dpa)

Italienisches Flair mit Blick auf Theatinerkirche und Feldherrnhalle: Die wohl berühmteste Sonnenterrasse der Stadt hat das Tambosi am Odeonsplatz. Das Traditionslokal gilt als das älteste Kaffeehaus Münchens. Seit ein paar Jahren sitzen die Sonnenanbeterinnen und -anbeter nicht mehr wie im Theater in Reih und Glied bei Cappuccino oder Aperol Spritz nebeneinander, sondern die Stühle sind um die Tische herum gruppiert. Bei schönem Wetter gibt es von der Terrasse aus aber immer noch genug Innenstadttrubel zu sehen. Und ums Gesehenwerden geht es in dem Lokal natürlich auch heute noch. Wer es etwas ruhiger und schattiger mag, sucht sich auf der Rückseite des Tambosi im Hofgarten einen Platz an den Tischen unter den Bäumen.

Tambosi, Odeonsplatz 18, 80539 München, Telefon: 089/23069360.

Goldene Bar

(Foto: Robert Haas)

Die Terrasse der Goldenen Bar liegt auf der Rückseite vom Haus der Kunst. Tagsüber machen hier Museumsgäste bei Kaffee und Kuchen eine Pause. Abends treffen sich Münchnerinnen und Münchner, um nach einem Tag im Büro den Sonnenuntergang zu genießen. Zwischen den Säulen herrscht Feierabendstimmung. Auch Surfer zieht es vom Eisbach, der am Haus der Kunst vorbeifließt, zur Terrasse. An der Bar bekommt man einfach ein Bier oder gemixte Kreationen wie den „Haus der Kunst Cocktail“ mit Gin, Champagner und Zitrone. Zu den Drinks passen Snacks wie Ölsardinen oder Sandwiches.

Goldene Bar, Prinzregentenstraße 1, 80538 München, Telefon: 089/54804777.

Flushing Meadows

(Foto: Florian Peljak)

Die Terrasse des Flushing Meadows liegt im vierten Stock. Von dort hat man einen Blick über die Dächer des Glockenbachviertels und sieht die Maximilianskirche. Wenn das Wetter besonders gut ist, kann man bis zu den Alpen schauen. Die Terrasse der Rooftop-Bar ist ziemlich schmal. Am frühen Abend sind viele der kleinen Tische schon besetzt. Bei einem Aperitif oder Cocktail kann man den Sonnenuntergang genießen. Dazu kann man sich Snacks bestellen. Neben den Gästen des Hotels Flushing Meadows sitzen auch Münchnerinnen und Münchner auf der Terrasse.

Flushing Meadows, Fraunhoferstraße 32, 80469 München, Telefon: 089/55279170.

Rischart am Viktualienmarkt

(Foto: Petra Payer)

Von hier aus kann man das Treiben auf dem Viktualienmarkt mal aus einer anderen Perspektive betrachten. Die Terrasse von Rischart liegt über der Metzgerzeile am Alten Peter. Die Heilig-Geist-Kirche gegenüber hat man auch gut im Blick. Groß, aber relativ eng ist die Terrasse. Wenn die Bedienung mit einem vollen Tablett durch die Stuhlreihen kommt, sollte man ausweichen. Die Gäste sind Touristen, aber auch Münchnerinnen und Münchner, die beim Shoppen eine Pause machen. Schutz vor der Sonne bieten große Schirme. Drinnen kann man sich ein Stück Kuchen aussuchen. Der Zwetschgendatschi mit Sahne ist besonders beliebt. Aber auch auf einen Aperol Spritz kann man sich hier treffen.

Rischart am Viktualienmarkt, Viktualienmarkt 2, 80331 München, Telefon: 089/2317003330.

Café Glockenspiel

(Foto: Robert Haas)

Von der Terrasse des Cafés Glockenspiel aus hat man die Uhr des Alten Peter (im Bild) immer im Blick. Ansonsten ist die Aussicht eingeschränkt, denn die Terrasse geht zum Hinterhof raus. Den besseren Blick hat man auf der anderen Seite des Cafés, von dort aus sieht man das Rathaus mit dem Glockenspiel und den Marienplatz. Die Terrasse ist ein gemütlicher Ort in der hektischen Fußgängerzone, gegen die Sonne helfen ein paar Schirme. Samstags ist besonders viel los. Es gibt eine wechselnde Tages- und Abendkarte, viele Gäste kommen zum Frühstücken. Gerne bestellt wird das „Frühstück Glockenspiel“ mit Wurst und Käse, Lachs, einem Shrimp-Cocktail, Joghurt, Obst und einem gekochten Ei. Beliebt sind die hausgemachten Limonaden. Bei schlechtem Wetter muss man nicht nach drinnen flüchten, das Dach der Terrasse kann zugezogen werden.

Café Glockenspiel, Marienplatz 28, 80331 München, Telefon: 089/264256.

Königin 43

(Foto: Simon Leonhardt)

Wer keine Lust hat, sich im Englischen Garten auf die Wiese zu setzen, kann im Königin 43 einkehren. Obwohl hier die Massen vorbei in den Englischen Garten ziehen, bekommt man davon dank der dichten Hecke nicht viel mit. Ab acht Uhr morgens scheint die Sonne auf die große Terrasse. Das Frühstück ist im Königin 43 sehr beliebt. Auch mittags und abends ist viel los. Das Essen kann man auch zum Mitnehmen bestellen, falls man doch in den Englischen Garten weiterziehen möchte. Auf dieser Terrasse treffen sich Studierende, Dozentinnen und Nachbarn auf einen Barry’s Mix. So heißen die frisch gepressten Säfte, zum Beispiel aus Apfel, Ingwer, Orange und Karotte.

Königin 43, Königinstraße 43, 80539 München, Telefon: 089/331262.

The Rooftop im Oberpollinger

(Foto: Robert Haas/lks)

Wenn man auf dieser Terrasse sitzt, vergisst man fast, dass man sich mitten in der Fußgängerzone befindet. Sowohl Touristen als auch Münchner machen hier vom Shoppen in der Kaufingerstraße eine Pause. Während unten am Lenbachplatz der Verkehr rauscht, kann man es sich auf Korbstühlen bequem machen. Im Rooftop Restaurant bedienen die Gäste sich selbst. Die Gerichte werden direkt vor ihnen frisch zubereitet. Es gibt gegrilltes Fleisch oder Fisch, auf die Terrasse werden auch gerne Panini oder Salate mitgenommen. Wer sich den Blick über die Dächer veredeln will, bekommt drinnen an der Bar auch Champagner für die Terrasse.

The Rooftop im Oberpollinger, Neuhauser Straße 18, 80331 München, Telefon: 089/29023897.