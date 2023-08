Straßenkinder in Berg am Laim

Glosse von René Hofmann

Erinnert sich noch jemand daran, was Sebastian Vettel getan hat, bevor er zum Bienenschützer wurde? Die Phase dauerte von seinem dritten bis zu seinem 35. Lebensjahr, in ihr bewegte er unterschiedliche Gefährte möglichst schnell im Kreis. Vettel war nicht schlecht darin. Als Teenager trat er in einer Rennserie an, in der es 20 Rennen gab. Vettel gewann 18. Als Volljähriger holte er dann viermal nacheinander den Formel-1-Titel. Als sein Vater Norbert einmal nach dem Geheimnis hinter den Erfolgen seines Sohns gefragt wurde, antwortete der gelernte Zimmermann: Er habe den Filius halt früh ins Go-Kart gesetzt, nicht aus Ehrgeiz - "es ging vor allem darum, dass das Kind weg ist von der Straße".