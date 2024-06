Weniger ist mehr in diesem Jahr – das gilt jedenfalls für die Münchner Sommerstraßen. Hatte es im vergangenen Jahr noch neun verkehrsberuhigte Bereiche gegeben, in denen die Münchner flanieren, spielen und verweilen konnten, werden es 2024 nur mehr drei sein. Doch die werden dafür immer wieder bespielt, Eröffnungsfeste sollen dabei den Startschuss geben.

Im Herzen der Stadt wird dafür der Isartorplatz zwischen Thiersch- und Kanalstraße zeitlich befristet umgewandelt. Das Eröffnungsfest für die einzige Sommerstraße in Altstadt-Lehel steigt am Freitag, 12. Juli, von 14 Uhr an. Als Ersatztermin bei schlechtem Wetter ist der 26. Juli vorgesehen.

In Au-Haidhausen wird die Drächslstraße im Bereich der Sackgasse westlich der Senftlstraße mit Blumen, Pflanztrögen, Palmen und Sitzgelegenheiten aufgehübscht. Die Drächslstraße wird bereits vom 25. Juni an umgestaltet, das Eröffnungsfest findet am Mittwoch, 3. Juli, von 16 Uhr an statt. Ersatztermin ist der 8. Juli.

In Sendling wird die Schöttlstraße zwischen Fall- und Leipartstraße vom 3. Juli an zur Sommerstraße, das Eröffnungsfest beginnt am Mittwoch, 17. Juli, um 16 Uhr. Als Ersatztermin peilt die Stadt den 24. Juli an. Alle drei Sommerstraßen stehen den Münchnerinnen und Münchnern bis nach dem Oktoberfest zur Verfügung. Sie werden erst in der zweiten Oktoberhälfte abgebaut. Während der Sommersaison sind kleinere nicht kommerzielle Aktionen wie etwa Spiele sowie ein Mobilitäts- und Kunstprogramm vorgesehen, dafür haben sich lokale Partner gefunden.

Man habe in den vergangenen Jahren Erfahrungen gesammelt, „welche Standorte gut funktionieren und welche weniger geeignet sind“, sagt der Zweite Bürgermeister Dominik Krause (Grüne) zum diesjährigen Programm der Sommerstraßen. Mit der Bespielung wolle man einen „Mehrwert für die Nachbarschaft“ schaffen. Mobilitätsreferent Georg Dunkel ruft dazu auf, sich mit eigenen Ideen zur Belebung der Straßen einzubringen.

2023 hatte es nicht nur positive Rückmeldungen gegeben. So hatten sich beispielsweise Autofahrer nicht abhalten lassen, die Neuhauser Blutenburgstraße als Schleichweg zum Mittleren Ring zu nutzen.