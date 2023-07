So sah das Sommernachtstraum-Feuerwerk im Olympiapark 2023 aus.

Mit dem Feuerwerk "Spectacular Colours" endet das Open-Air-Festival Sommernachtstraum im Olympiapark. Impressionen vom Schauspiel am Nachthimmel.

Der Olympiaturm leuchtet pink, blau und orange, Fontänen und Sternenregen erhellen den Nachthimmel und spiegeln sich im Olympiasee, um den sich tausende Menschen versammelt haben.

Am Samstag hat wieder das Open-Air-Festival "Sommernachtstraum" im Olympiapark stattgefunden - und das endete auch diesmal spektakulär. Beim Feuerwerk "Spectacular Colours" waren 15 000 verschiedene Effekte in bis zu 200 Meter Höhe zu erleben, so wurde es im Vorfeld angekündigt.

Detailansicht öffnen (Foto: Stephan Rumpf)

Dank neuer Technologien solle es stärkere Farben und weniger Rauch geben, hieß es. Das Feuerwerk war an vielen Orten der Stadt zu sehen und an noch mehr Orten zu hören.

Zuvor spielten bei dem Festival im Olympiapark Reggae-Sänger Gentleman, die Pop-Gruppe Juli und andere Bands. Es waren mehr als 30 000 Besucherinnen und Besucher erwartet worden.