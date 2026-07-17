Das Showkonzept des „Sommernachtstraums“ an diesem Samstag im Münchner Olympiapark steht unter dem Motto „Tetra – The Shape of Energy“. Die Veranstalter spielen damit auf die Anordnung der Feuerwerkskörper an, sie formen einen Tetraeder. Zum Einsatz kommen bei der halbstündigen Lichtershow Drohnen, Feuerwerk, Spezialeffekte und Musik.

Der Olympiapark als Veranstalter will in diesem Jahr dreimal so viele Drohnen wie vergangenes Jahr starten lassen. Die 150 mit LEDs ausgestatteten Leichtbaudrohnen wögen je 500 Gramm und sind mit Fallschirmen gesichert, sagt Christoph Philippi von Luma Drones. Die Geräte könnten bis zu 60 Kilometer pro Stunde schnell fliegen und würden auf Höhen zwischen fünf und 60 Metern eingesetzt. Besucherinnen und Besucher sollen die Flugobjekte aus nächster Nähe betrachten können.

Die Drohnenshow soll bei Einbruch der Dunkelheit parallel zum Feuerwerk starten. Geplant seien 3000 Effekte, vor allem auf dem Olympiasee sowie auf dem Olympiaberg. Von Nachmittag an treten auf der Festival-Hauptbühne Seda, Zoe Wees und Madcon auf.