Glosse von Ulrike Heidenreich

Eine Woche, die mit einem Erdbeermond gekrönt wird, kann nur glücklich enden. So ein glutrotes Himmelsspektakel passt gut zu dieser Stadt. An den Wochenenden im Juni, wenn der Sommer in Schwung kommt, beginnt die Stimmung stetig hochzuschäumen, da klirren leise die Champagnerkelche und Erdbeerdaiquiris in den Gärten, auf den Terrassen und in Münchens heimlichen Machtzentralen.