Ständig regnet und gewittert es diesen Sommer – so das Gefühl vieler Menschen. Doch stimmt das? Ein Meteorologe erklärt, warum subjektive Wahrnehmung und objektive Daten oft auseinanderklaffen und woran es bei Wetter-Apps hapert.

Interview von Patrik Stäbler

Dauerregen, Hitze, Gewitter, Temperaturstürze – und das alles oft binnen weniger Tage: Das Sommer-Wetter in München hat bisher ungefähr so viele Sympathiepunkte gesammelt wie die jüngst wieder erhöhten Bierpreise beim Oktoberfest. Zumal Sturm und Regen zu etlichen Absagen führten – vom Sportfestival über EM-Public-Viewings bis zur „Klassik am Odeonsplatz“. Ist dieses Wetter noch normal, fragen sich daher viele. „Ja“, antwortet Meteorologe Michael Sachweh. „Und nein.“ Seine Halbzeitbilanz des Münchner Sommers bringt Erstaunliches zutage.