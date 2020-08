Das SZ-Sommerrätsel ist am Ziel. In der vierten und letzten Folge geht es um Dichtung und Wahrheit - und wir schicken Sie zur Selfie-Schnitzeljagd ins Olympiadorf.

Von Jakob Wetzel und Stefan Simon

Sommerloch? Nicht mit uns! Die Süddeutsche Zeitung will Ihren "Urlaub dahoam" mit dem SZ-Sommerrätsel bereichern. Insgesamt vier Folgen sind es, jede besteht aus drei Teilen. Testen Sie in den Stadtgeschichten Ihr Wissen, lösen Sie das Foto-Rätsel Vier mal München und gehen Sie auf die neuen Selfie-Schnitzeljagden.

Spielen Sie mit und finden Sie jede Woche drei Lösungsbuchstaben. Mit etwas Glück können Sie einen Urlaub für zwei Personen oder andere Preise gewinnen. Die Spielregeln finden Sie ganz am Ende. Jetzt geht es aber zu den Aufgaben.

1. Stadtgeschichten: Dichtung und Wahrheit

München habe ihn beinahe umgebracht, schrieb Thomas Wolfe einmal. Der amerikanische Autor hatte Ende der 1920er-Jahre das Oktoberfest besucht, dort acht Liter Bier in sich hineingeschüttet und sich frühmorgens mit drei Einheimischen geprügelt. Die Folge waren unter anderem eine gebrochene Nase und eine Gehirnerschütterung. Doch der Wiesnbesuch hatte offenbar auch in seinem Kopf bleibende Eindrücke hinterlassen, und zwar positive.

Detailansicht öffnen "Eine Welt der Wärme, der Freude": Ein Besuch auf der Wiesn inspirierte Thomas Wolfe zu seiner Erzählung "Oktoberfest". (Foto: Robert Haas)

Wolfe goss sein Erlebnis in die Form einer Erzählung namens "Oktoberfest". Eine Prügelei gibt es hier nicht. Vielmehr geht es, nun ja, ums Essen und ums Biertrinken, um Menschen, die viel essen und sehr viel trinken, um einen verträumten Spaziergang durch das mondbeschienene München und darum, was einem in solchen Momenten eben in den Sinn kommt: "eine Welt der Wärme, der Freude, des bevorstehenden und heranschwebenden Glücks, der unwirklichen Wonne, die beinahe unser war". München kommt hier ganz gut weg. Andere Erzähler waren weniger gnädig.

Robert Hültner ließ mehrfach einen Privatdetektiv und Ex-Polizisten durch ein gruseliges München der 1920er-Jahre stolpern, in dem Polizei und Gesellschaft von völkischen Extremisten unterwandert sind und das auch bleiben. Wolfgang Koeppen ließ in seinem Roman "Tauben im Gras", der in einer nicht näher bestimmten bayerischen Großstadt spielt, Kriegsveteranen von der SS schwärmen und betrunkene Einheimische Steine auf schwarze US-Soldaten werfen.

In Georg M. Oswalds "Unter Feinden" ist München schmutzig, zynisch und paranoid, ethnische Konflikte schwelen, Migranten liefern sich Straßenschlachten mit der Polizei. Und selbst das viel zitierte Diktum "München leuchtete" von Thomas Mann war nicht nett gemeint: München ist hier eine Stadt, die sich als Stadt der Künste feiert, während sie doch eigentlich nur eine der Kunsthändler sei.

Es gibt viele weitere Bücher, die in München spielen. Joachim Meyerhoff etwa erzählt in einem seiner autobiografischen Romane von seiner Münchner Großmutter, einer Ex-Schauspielerin, die nun den Alltag zum großen Theater machte. Und, weil es in die Zeit passt: In Anna Mocikats Trilogie "MUC" schlägt sich eine Heldin in den Ruinen eines postapokalyptischen München durch. Das Gros der Menschheit ist einem Virus zum Opfer gefallen. Die Bücher haben zumindest einen originellen Plot.

Die Reihe ließe sich fortsetzen. Ob im Guten oder im Schlechten, im Nüchternen oder im Absurden, München ist der literarische Schauplatz vieler, auch abseitiger Geschichten. Welche der folgenden Behauptungen aber ist falsch?

J - Die Vorgeschichte zu Bram Stokers "Dracula" spielt in München: Ein Engländer wird hier bei einem Tagesausflug von einer untoten Gräfin aus der Steiermark bedrängt. Die wird aber zum Glück gerade noch rechtzeitig vom Blitz getroffen.

K - Ernst Augustin hat dem FKK-Bereich im Dantebad ein literarisches Denkmal gesetzt: Er beschreibt die ethnologische Entdeckungsreise eines Wissenschaftlers, die diesen vom Nacktbaden bis in ein Tantra-Seminar führt.

L - Martin Luther könnte einmal in München gewesen sein. Belegt ist das nicht, einen Roman dazu gibt es trotzdem: Ken Follett macht in einem seiner Historienromane daraus einen Schlüsselmoment der Reformation.

Die richtige Antwort liefert den Lösungsbuchstaben.

2. Foto-Rätsel: Vier Mal München

‹ › Bild: Stephan Rumpf

‹ › Bild: Claus Schunk

‹ › Bild: Florian Peljak

‹ › Bild: Alessandra Schellnegger Wird geladen ...

Zum Abschluss unserer Rätselreihe hätten wir Ihnen natürlich auch ein Kartenspiel, ein Wohnheim für Geflüchtete, ein Verkehrsmittel oder eine bestimmte Haltestelle zeigen können. Die Wahl fiel am Ende trotzdem auf die vier Bilder oben. Nun haben Sie insgesamt acht Hinweise auf den gesuchten Begriff. Ob es dadurch leichter für Sie ist, die Lösung zu finden?

Die Lösung ist der erste Buchstabe des gesuchten Wortes.

3. Selfie-Schnitzeljagd: Immer den Rohren nach

Die letzte Schnitzeljagd führt Sie ins Olympiadorf. Der Startpunkt befindet sich im Studentendorf; das erreichen Sie gut mit der U-Bahn oder mit dem Fahrrad. Für die "Selfie-Schnitzeljagd" brauchen Sie ein Tablet oder Smartphone: Hin und wieder werden Sie dazu aufgefordert, Selfies zu machen. Dabei geht es um Ihren Hintergrund: Achten Sie also darauf, auf dem Foto selber nicht zu viel Platz einzunehmen, denn was Sie zum nächsten Etappenziel bringt, sollte nicht von Ihnen verdeckt werden. Am besten halten Sie das Gerät etwa 1,90 Meter in die Höhe, halbwegs gerade und drücken Sie den Auslöser.

Detailansicht öffnen Den richtigen Durchblick zu haben, ist wichtig - dann sind Sie am Startpunkt der Schnitzeljagd. (Foto: Jakob Wetzel)

Start: Finden Sie zwischen den Flachbauten an der Connollystraße 3 den Punkt, von dem aus Sie das Motiv oben gut sehen können. Bleiben Sie bitte genau dort und in diese Richtung gedreht stehen.

Schritt 1: Machen Sie ein Selfie wie oben beschrieben. (Wie gesagt: Verdecken Sie selber dabei möglichst wenig auf dem Foto.) Finden Sie auf dem Bild einen großen Buchstaben, und finden Sie dann am selben Gebäude den Buchstaben in derselben Größe, der im Alphabet vier Stellen früher steht.

Schritt 2: Stellen Sie sich mit etwas Abstand vor diesen Buchstaben und machen Sie erneut ein Foto mit dem oben beschriebenen Selfie-Trick.

Schritt 3: Folgen Sie dem mittleren Pfeil, den Sie auf Ihrem Foto erkennen. Bleiben Sie dabei unter freiem Himmel.

Schritt 4: Finden sie einen weiteren Buchstaben in derselben Farbe wie der Buchstabe aus Schritt 2. Gehen Sie zu ihm, bleiben Sie aber im Freien und halten Sie hier inne. Sie müssen nun einen Weg finden, der sie noch exakt sieben Stufen nach oben führt - keine weniger und keine mehr. Und nicht schummeln: Sie dürfen dabei über keine Rampe laufen.

Schritt 5: Folgen sie dem schmalen Durchgang, in dem Sie eine letzte Treppenstufe finden.

Schritt 6: An der nächsten Gabelung nehmen Sie bitte den schlechter beleuchteten Weg. Umkehren dürfen Sie nicht.

Schritt 7: Folgen Sie dem Weg der Kegel und der Pyramiden: Diese sind zuerst rund und stufig, später zweidimensional, noch etwas später aus Stein und oben flach, dann aus Holz - und schließlich schon wieder zweidimensional.

Schritt 8: Folgen Sie dem ersten über Ihrem Kopf verlaufenden Rohr, das Sie finden, bis zu dem Ort, an dem es im Boden verschwindet.

Schritt 9: Folgen Sie der Anweisung auf dem Schild.

Schritt 10: Danach setzen Sie Ihren Weg so fort, dass Sie dabei alle Treppenstufen meiden, bis Sie erneut ein auf Stelzen verlaufendes Rohr sehen.

Schritt 11: Folgen Sie diesem Rohr und finden Sie am Ziel die Olympischen Ringe.

Schritt 12: Unter den Ringen finden Sie Zahlen. Zählen Sie bitte alle zusammen, teilen Sie die Summe durch zwei und bilden Sie aus diesem Ergebnis die Quersumme.

Schritt 13: Finden Sie in der Umgebung ein Gebäude mit dieser Hausnummer und gehen Sie zum zugehörigen Adressschild. Vorsicht: Gesucht wird das Schild am Gebäude selbst und nicht etwa ein Wegweiser.

Schritt 14: Bleiben Sie vor dem Schild stehen. Welchen Buchstaben können Sie in Ihrem Umfeld mit Abstand am häufigsten sehen? Zählen sie, an welcher Stelle der Buchstabe im Alphabet steht, und merken Sie sich diese Zahl.

Ziel: Folgen Sie jetzt dem Rohr, das nicht direkt über Ihrem Kopf verläuft und Sie zu einem Kreis führt. Vor diesem bleiben Sie stehen. Sie sind am Ziel. Drehen Sie sich nun noch um 90 Grad nach rechts, und Sie sehen in schwarzen Buchstaben auf weißem Hintergrund ein Wort.

Die Lösung ist ein Buchstabe aus diesem Wort. Der wievielte, verrät Ihnen das Ergebnis aus Schritt 14.

So können Sie am Gewinnspiel teilnehmen

Sammeln und sortieren Sie die Buchstaben: Stadtgeschichten, Selfie-Schnitzeljagd und Vier mal München - jedes Rätsel hat einen Buchstaben als Lösung.

Wer am wöchentlichen Gewinnspiel teilnehmen möchte, muss alle drei kennen - und sie außerdem in alphabetische Reihenfolge bringen. Es gibt in jeder Sommerrätsel-Folge drei Preise zu gewinnen.

Wer am Ende den Hauptpreis gewinnen will, muss alle vier Folgen des Sommerrätsels lösen. Wir verlosen daneben auch zwei Sonderpreise. Die insgesamt zwölf Buchstaben, die im Lauf der vier Wochen gesammelt werden, müssen dazu in eine neue Reihenfolge gebracht werden - und genau das ist die letzte Aufgabe: Bilden Sie aus den zwölf Buchstaben das gesuchte Lösungswort. Mit ein bisschen Knobeln kommen Sie sicher darauf. Ein Tipp: Regelmäßige und aufmerksame SZ-Leser sind möglicherweise leicht im Vorteil.

Einsendeschluss: Die Sommerrätsel erscheinen in vier Folgen, vom 31. Juli 2020 an immer freitags in der Süddeutschen Zeitung; in der digitalen Ausgabe werden sie bereits am Vorabend um 19 Uhr veröffentlicht. Um die Aufgaben zu lösen und am Gewinnspiel teilzunehmen, haben Sie jedes Mal Zeit bis zum Mittwoch der Folgewoche - und zwar genau bis 24 Uhr.

Bis zu diesem Zeitpunkt können Sie die Lösungsbuchstaben (drei für die Wochen-, zwölf für die Hauptpreise) im Internet auf sz-erleben.de/sommerraetsel eingeben; Sie finden dort auch ausführliche Teilnahmebedingungen sowie Hinweise zum Datenschutz.

Wir verwenden persönliche Daten ausschließlich, um die Gewinner ermitteln und benachrichtigen zu können. Eine Weitergabe der Daten oder ihre Nutzung zu anderen Zwecken ist ausgeschlossen. Die Teilnahme per Post oder auf anderen Wegen ist in diesem Jahr aufgrund der Corona-Krise und damit verbundener Beschränkungen leider nicht möglich.

Aufgelöst werden die Rätsel am Freitag, 28. August. Dann wird auch die Gesamtlösung veröffentlicht, die sich durch die zwölf einzelnen Rätsel ergibt.

Die Gewinnerinnen und Gewinner sowohl der Wochen- als auch der Hauptpreise werden per Los bestimmt; der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Eine Auszahlung der Preise ist nicht möglich. Wer gewinnt, wird direkt benachrichtigt; eine Veröffentlichung der Namen erfolgt nicht.