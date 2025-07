Seit fünf Jahren betreibt Daniel Gröbmair seine Firma für Kälte- und Klimatechnik in der Schwabinger Clemensstraße. Dabei beobachtet der 35-Jährige ein wiederkehrendes Phänomen, wenn es um die Münchner und ihr Verlangen nach Klimaanlagen geht.

SZ: Mehr als 30 Grad hat es diese Woche in München. Sie dürften dieser Tage einer der gefragtesten Leute der Stadt sein?

Daniel Gröbmair: Mein Geschäft platzt aus allen Nähten. Ich fahre nur noch hin und her. Es ist jedes Jahr das Gleiche!

Die schwitzende Kundschaft kommt immer in der letzten Minute an?

Exakt. Das ist wie beim Zahnarzt: Solange keine Schmerzen da sind, rührt sich keiner. Sobald es dann akut ist, kommen alle. Während wir hier sprechen, klingelt mein Handy ununterbrochen weiter, weil den Leuten die Klimaanlage ausgefallen ist und ich sie reparieren soll.

Daniel Gröbmair kennt die Physik hinter der richtigen Abkühlung. (Foto: Privat)

Wie viel Vorlauf braucht es denn, bis Sie den Münchnern mit einer neuen Anlage frischen Wind verschaffen?

Für den Sommer bin ich ausgebucht. Diejenigen, die jetzt anrufen, bekommen einen Termin im Herbst, Winter. Wer im Sommer nicht schwitzen will, muss sich also frühzeitig melden. Und wenn man halt leider Gottes erst im Juli, August merkt, dass es einem zu heiß ist, dann kann ich so schnell einfach nicht mehr helfen.

Dann doch erst einmal das bewährte Hausmittel: Ventilator mit feuchtem Handtuch darüber. Ein kluger Schachzug aus kältewissenschaftlicher Sicht?

Es ist eine kurzfristige Lösung. Solange das Handtuch nass ist, entsteht eine Verdunstungskühlung im Raum. Das ist erst einmal angenehm. Allerdings steigt auch die Luftfeuchtigkeit. Dann hat man zusätzlich zu den 28 Grad irgendwann auch noch 70 Prozent Luftfeuchtigkeit im Raum.

Und man sitzt da wie im Tropenwald.

Genau. Deswegen ist das Handtuch auch nur eine Zwischenlösung. Wenn es wirklich kühler werden soll und einen der Geräuschpegel nicht abschreckt, dann ist es doch mittelfristig besser, in den Baumarkt zu fahren und sich ein steckerfertiges mobiles Gerät zu besorgen.

Aber die Dinger gelten doch als ziemliche Stromfresser.

Ja, da muss man entscheiden, was einem gerade wichtiger ist: Strom sparen oder abkühlen.

Apropos Stromsparen. Wärmepumpen gelten auch als energieeffiziente Kühlsysteme. Wie beliebt sind die nach dem Gesetzes-Desaster noch?

In Neubauten sind Wärmepumpen mittlerweile Standard, und tatsächlich können die auch zum Runterkühlen verwendet werden. Das funktioniert dann meist über die Fußbodenheizung. Mehr als ein, zwei Grad weniger wird man damit allerdings nicht erreichen – ansonsten steht man irgendwann im Kondenswasser. Abgesehen davon wäre mehr auch unangenehm für die Füße. Für mehr Kühlung bräuchte es dann doch wieder eine Klimaanlage.

Gibt es eigentlich so etwas wie das perfekte Raumklima?

Um die 23 Grad und nicht mehr als 60 Prozent Luftfeuchte: Das sind so die Wohlfühlparameter. Wobei der Abgleich zwischen Innen- und Außentemperatur auch wichtig ist. Man sollte es sich drinnen auf keinen Fall zu kühl einstellen, egal ob im Haus oder im Auto.

Draußen 35 Grad, drinnen 16 Grad, das erlebt man in heißen Ländern oft.

Das Herz-Kreislauf-System mag es überhaupt nicht gerne, solche Temperaturunterschiede auszugleichen. Das ist dann, als würde man gegen eine Wand laufen. Gerade für ältere und chronisch Kranke ist solch ein Wechsel gefährlich. Ideal ist, wenn es drinnen höchstens acht Grad kühler ist als draußen.

Wie gehen Sie eigentlich privat vor? Haben Sie bei sich daheim eine Klimaanlage – oder halten Sie es mit der Handtuch-Methode?

Ich wohne zur Miete und habe leider keine Freigabe für eine feste Klimaanlage bekommen. Deswegen habe ich ein mobiles Gerät.

Aber nachdem es immer wärmer wird, würde eine Klimaanlage die Wohnung doch aufwerten?

Ja, aber das sehen leider nicht alle Vermieter gleich. Und jetzt muss ich gehen, im Hintergrund klingelt es die ganze Zeit weiter. Da muss ich jetzt reagieren.