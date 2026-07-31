Bei 32 Grad unter freiem Himmel kann man den Direktor der Kunsthalle nur beglückwünschen. Denn Roger Diederen tut sich keinen Zwang an, er zeigt, dass man auch mit kurzer Hose als Mann sehr gut angezogen sein kann. Es muss halt die richtige kurze Hose sein, kombiniert mit einem floralen Langarmhemd, dann wirkt man auch unter Anzugträgern keinesfalls wie ein Fremdkörper. „Warum dürfen Frauen Miniröcke tragen und Männer müssen sich verhüllen? Hab’ ich noch nie verstanden“, sagt Diederen grinsend. Der Niederländer verrät auch gleich, dass er demnächst ein wenig mediterrane Leichtigkeit nach München bringen wird: Die nächste Ausstellung in der Hypo-Kunsthalle trägt den Titel „Barcelona Moderna“, es verspricht eine prächtige Schau zu werden, mit Werken von Gaudí bis Picasso.

Es gibt derzeit viele Sommerfeste in München, aber das vielleicht schillerndste findet am Donnerstagabend auf der Dachterrasse des Bayerischen Hofs statt. Hier treffen sich Politiker und Diplomaten, Unternehmerinnen und Filmproduzenten, Verleger, Sportler und besondere Hotelgäste. „Ich finde den Münchner Sommer großartig“, sagt Sophie-Alexandra Prinzessin von Bayern, die kanadisch-niederländische Ehefrau von Ludwig Prinz von Bayern. „Hier ist gerade jetzt richtig was los auf den Plätzen und an der Isar, anders als in vielen Weltstädten, die im August wie ausgestorben sind.“ Sophie-Alexandra sollte es wissen, sie ist in Singapur geboren und hat bei den Vereinten Nationen in New York gearbeitet. Aber wer will schon in auf 18 Grad heruntergekühlten Räumen sitzen, wenn es Orte wie diesen gibt, mit Blick auf die Türme der Frauenkirche und einer Equipe von Kellnerinnen, Grillmeistern und Barkeepern stets in Reichweite?

Schauspieler Heiner Lauterbach und Hotelchefin Innegrit Volkhardt. Johannes Simon

Man gönnt sich ja sonst kaum noch was, da darf es jetzt auch mal ein Mai Tai vom Trader Vic’s sein, den gibt’s sogar als kindertaugliche Virgin-Variante. Schauspieler Heiner Lauterbach trinkt seit vielen Jahren keinen Alkohol mehr, bleibt aber lange mit seiner Frau Viktoria am Tisch sitzen und genießt den leichten Sommerwind. „Mensch, du bist ja immer noch da“, ruft ihm die Hotelchefin Innegrit Volkhardt neckisch zu, die bei ihrem Versuch, alle Gäste persönlich zu begrüßen, ziemlich viele Kalorien verbrennt. Lauterbach bereitet mit einem Freund gerade eine literarisch-musikalische Reise durch die USA vor, die Performance „Like a Hobo“, bei der er als Erzähler auftreten wird. „Wir wollen zeigen, dass es noch ein anderes Amerika gibt. Donald Trump ist zum Glück nicht alles.“

Es liegt nicht nur an den Drinks, sondern auch an der Mischung der Gäste, dass der Abend wie im Flug vergeht. Schmuckdesigner Patrik Muff hat seine Familie mitgebracht und sogar seine Schwiegermutter Antina – gut, Letztere nur als Tattoo auf seinem Oberarm. Neben dem Schwiegermama-Tattoo gibt es dort auch noch ein dekoratives Krokodil zu bewundern, „eine kleine Erinnerung an einen Thailand-Urlaub“. Und auch Muff hat ein ungewöhnliches Sommer-Outfit gewählt: eine weite schwarze Hose mit viel Beinfreiheit, schwarzes Oberteil, dazu eine Portemonnaie-Kette aus Gold. Ein Schmuckdesigner muss ja für sich und seine Handwerkskunst werben, wenn schon mal ein paar kaufkräftige Leute da sind. Und warum jetzt schwarz, im Hochsommer? „Das tragen auch die Tuaregs, und denen ist nie heiß“, sagt Muff.

Ist doch gut, wenn jeder seine eigene Methode hat, der Hitze zu trotzen. Und daran wird man sich wohl gewöhnen müssen, an mediterrane Temperaturen in Bayern. Kann wohl nicht mehr lange dauern, bis der von Roger Diederen zelebrierte Kurzhosen-Look mehrheitsfähig ist, auch auf Münchens prominentester Dachterrasse.