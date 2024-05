Schnelle Reue hat einen Dieb in Solln erfasst, nachdem er einem 66-jährigen Rollstuhlfahrer 300 Euro abgenommen hatte. Der Täter sprach den Mann am Mittwoch gegen 13 Uhr in der Grünbauerstraße an mit der Bitte, ihm Geld zu wechseln. Der 66-Jährige holte seine Geldbörse heraus und suchte im Münzfach nach Kleingeld. Währenddessen holte der Täter Banknoten aus dem Geldscheinfach und entfernte sich dann.